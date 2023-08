“Non posso farlo”: addio a Lukaku, ora è UFFICIALE

Addio ufficiale a Romelu Lukaku: le dichiarazioni sono decise e chiudono ogni spiraglio ad una possibile permanenza al Chelsea

Il destino di Romelu Lukaku è appeso a un filo e più passa il tempo, più diminuiscono le possibilità di vederlo nuovamente in Italia.

La trattativa con la Juventus si è raffreddata, a causa della distanza tra la richiesta di conguaglio da parte dei bianconeri e l’idea dei Blues nell’ipotetico scambio con Dusan Vlahovic. Ad oggi le possibilità che Big Roma approdi a Torino sono decisamente diminuite e la strada più percorribile è quella che porta in Arabia Saudita. L’Al-Hilal è il club che aveva a lungo cercato di convincere Lukaku ad approdare in Saudi Pro League, trovando un accordo col Chelsea sulla base di 47 milioni di euro. Adesso però anche il club saudita ha deciso di non aspettare più il belga, chiudendo per Aleksandar Mitrovic. La situazione si fa sempre più complicata per l’ex centravanti dell’Inter. Intanto l’allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino ha messo un punto sulla vicenda Lukaku, chiudendo definitivamente qualsiasi spiraglio a una sua possibile permanenza a Londra.

Juventus, Pochettino deciso su Lukaku: “Accordo da entrambe le parti”

L’allenatore dei Blues ha chiarito la volontà di entrambe le parti, club e giocatore, di non proseguire insieme.

Parole chiare quelle di Pochettino che ha fugato ogni dubbio sulla possibilità che Lukaku resti al Chelsea. “La situazione di Lukaku non è la scelta di una parte soltanto – spiega Pochettino – la situazione è quella che è per scelta di entrambe le parti. Non è una decisione solo del club, c’è un accordo a cui club e calciatore sono arrivate. Io sono stato informato della situazione di ogni singolo giocatore prima di firmare per il Chelsea. E quella di Lukaku era molto chiara. Come è chiaro che nulla è cambiato e che se ci saranno cambiamenti verrà comunicato. Io non posso farci niente, devo concentrarmi sulla squadra che ho a disposizione e sul cercare di migliorarla, non posso sprecare energie in una situazione che era già chiara prima del mio arrivo”. A Lukaku non resta che aspettare e continuare ad allenarsi a parte, in attesa che possa aprirsi una pista prima della chiusura del mercato estivo.