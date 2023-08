Formazioni ufficiali Udinese-Juventus: tiro mancino Allegri

Formazioni ufficiali Udinese-Juventus, ecco le scelte di Allegri per questa prima uscita in Serie A della stagione. Ecco chi gioca davanti

Manca pochissimo alla prima partita ufficiale della stagione. La Juventus è pronta a scendere in campo alla Dacia Arena per affrontare l’Udinese, una gara difficile, contro una squadra scorbutica che ha in rosa degli elementi sicuramente importanti. Però è giusto anche mettere le cose in chiaro: gli uomini di Allegri non possono sbagliare.

No, quest’anno tutte quelle che sono state le giustificazioni – giuste – per un’annata negativa, vanno decisamente a farsi benedire. Non si può sbagliare, bisogna tornare a vincere dopo due anni senza trofei. E quello principale ovviamente è lo scudetto. Il tecnico livornese senza impegni durante la settimana dopo l’esclusione dalla Conference League ha la possibilità di preparare ogni impegno con un’intera settimana di lavoro. E non è un dato da sottovalutare. Vabbè, questi poi sono discorsi che verranno fatti dopo, adesso, ora, nell’immediato, c’è da vincere a Udine.

Formazioni ufficiali Udinese-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri ha deciso di mandare in campo i suoi uomini con il 3-5-2, così come da previsioni della vigilia. Davanti a Szczesny ci saranno Danilo, Bremer e Alex Sandro. Weah a destra e Cambiaso a sinistra, Miretti, Locatelli e Rabiot in mezzo. Davanti, Chiesa e Vlahovic.