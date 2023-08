La Juventus batte quattro colpi: 50 milioni che sbloccano Giuntoli

La Juventus batte quattro colpi, il mercato bianconero potrebbe accendersi negli ultimi giorni prima del gong.

Massimiliano Allegri ieri nella conferenza stampa pre-Udine è apparso sereno, tutt’altro che scuro in viso. Si è detto soddisfatto della rosa che ha a disposizione, aggiungendo che non si aspetta chissà quali fuochi d’artificio entro la fine del calciomercato.

Il tecnico livornese è apparso sincero. Certo, ciò non significa che non continui a sognare quel colpo last minute al quale il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli e i suoi collaboratori stanno lavorando con insistenza ormai da settimane. Nei suoi sogni, sarebbe inutile negarlo, c’è un attaccante. Un centravanti che lui ritiene essere più funzionale al suo tipo di gioco. Secondo i bene informati risponderebbe al nome di Romelu Lukaku, protagonista di una “telenovela” che va avanti ormai da più di un mese. Ad Allegri a quanto pare piace così tanto al punto da essere disposto a sacrificare Dusan Vlahovic, uno dei più importanti investimenti (80 milioni di euro) degli ultimi anni da parte del club bianconero. La trattativa con il Chelsea per il belga non è ancora decollata ma non è neppure ferma ad un binario morto, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport. Vlahovic stasera guiderà l’attacco della Juventus ad Udine eppure, per l’attaccante serbo ex Fiorentina, potrebbe essere una delle ultime presenze con la maglia della Signora.

La Juventus batte quattro colpi, il piano di Giuntoli per il “tesoretto”

I bianconeri, sempre secondo il quotidiano romano, non hanno mollato neppure la pista che conduce a Domenico Berardi, in rotta con il Sassuolo.

Gli emiliani si sono irritati, come ha rivelato pubblicamente il direttore sportivo Carnevali, a causa del fatto che la Juventus non abbia rispettato la scadenza, togliendo – per ora – il giocatore dal mercato. Non è da escludere, tuttavia, un nuovo assalto bianconero, visto che l’attaccante di origine calabrese ha richiesto esplicitamente la cessione. Per arrivare ad uno dei due Giuntoli dovrà continuare a sfoltire una rosa che è ancora troppo lunga. Con le valigie in mano, come rivela il Corriere dello Sport, ci sarebbero Miretti, Soulé, Iling-Junior e Facundo Gonzalez. Quattro colpi in uscita che permetterebbero alla Juve di incassare e reinvestire seduta stante. Saranno valutate eventuali offerte pure per Alex Sandro e Kostic.