Juventus, Allegri ‘scopre’ il colpaccio dell’estate: “Attaccante da 16 gol”

Il mister Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita dell’ottima partita disputata stasera dai ragazzi: ecco cosa ha detto.

Un’ottima partita disputata dai bianconeri questa sera. Una vittoria di tre reti sull’Udinese e di un dominio assoluto sull’avversaria. A siglare i gol i giocatori più discussi degli ultimi mesi: Chiesa, Vlahovic e per finire, Rabiot. Ecco cosa ha detto Allegri a proposito del match disputato dai suoi ragazzi.

Kostic assente? Ho anche Illing, fosse uscito prima Chiesa l’avrei messo ma ho preferito Illing per questioni tattiche.

Juve gestione di oggi? Bisogna migliorare la gestione della palla. Faceva molto caldo, alcuni giocatori rientravano da infortuni però Miretti ha fatto una bella partita, anche Weah. Bisogna difendere in modo diverso nella metà campo.

Chiesa? Secondo me Chiesa è un attaccante, Federico gioca bene con Vlahovic, sta migliorando. Deve migliorare in fase di possesso, non deve isolarsi. Chiesa deve fare 14-16 gol. Da esterno è riduttivo.

Cambiaso? Giocatore molto intelligente. Capisce molto bene cosa deve fare.

Svolta della Juventus, rabbia e rivalsa? Noi lo facciamo per noi stessi, stare fuori dalla Champions è una mancanza importante, è una mancanza e ci mancherà, non lo nego. Io voglio giocare contro le migliori d’Europa e questo deve essere un motivo per arrivare nelle prime 4. Dobbiamo vedere questa stagione come opportunità di lavorare e migliorare come squadra.

Vlahovic ha fatto una buona partita, quando lo mettiamo in movimento lui diventa giocatore importante. Dobbiamo fare differenza quando c’è il controllo della palla, ci stiamo lavorando.