Calciomercato Juventus, epurazione totale: via in 5

Calciomercato Juventus, rivoluzione dell’ultim’ora: quanti elementi sul piede di partenza. Ecco lo scenario di questi ultimi giorni

Il mercato in entrata in casa bianconera non è chiuso: rimangono in piedi in questo momento due piste, entrambe lì davanti. La prima come sappiamo è quella che porta a Lukaku – ma si attende un rilancio del Chelsea per Vlahovic con annesso rialzo del cash – e nonostante le parole di Carnevali ci potrebbe essere un nuovo assalto a Berardi, almeno queste sono le informazioni che il Corriere dello Sport dà questa mattina.

Ma non solo, ci sono moltissimi giocatori che sono pronti all’addio. Una mezza squadra potremmo dire. Un segnale, Allegri, lo ha mandato a Kostic che ieri sera non è sceso in campo nemmeno per un minuto a Udine. Ma non è l’unico che, davanti ad una buona offerta, potrebbe salutare la compagnia. Per 30 milioni, infatti, potrebbe salutare Kean (forse ne potrebbero servire di meno) per il quale il Siviglia e il Milan hanno fatto dei sondaggi. Ma pure McKennie, Iling e Soulé rimangono sul mercato.

Calciomercato Juventus, la situazione Bonucci

Miretti e Kaio Jorge invece attendono di trovare una sistemazione in prestito: su di loro la Juventus ha pensieri diversi e potrebbe decidere di mandarli a giocare solamente per una stagione. Mentre Nicolussi Caviglia, dopo un’estate passata a cercare di capire il proprio futuro, è destinato a quanto pare a rimanere in bianconero.

Discorso a parte invece va fatto per Leonardo Bonucci che come sappiamo, ormai, è fuori da tutti i progetti della Continassa. Il difensore attenderà quasi sicuramente gli ultimi giorni di mercato, proprio quelli finali, per scegliere se accettare l’offerta dell’Union Berlino oppure trovare un’intesa con la Lazio.