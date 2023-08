Calciomercato, la Juve fa un favore a Pirlo: cessione quasi ufficiale

Calciomercato, nuova avventura per il giovane difensore bianconero, acquistato in questa sessione: va in Liguria in prestito secco.

Dopo la Turchia, Genova. Si è rimesso in discussione Andrea Pirlo, ex tecnico della Juventus che a sorpresa, tre anni fa, fu nominato allenatore della prima squadra dopo l’esonero di Maurizio Sarri.

All’epoca il “Maestro”, così come veniva soprannominato da calciatore, di esperienza in panchina ne aveva ben poca. Anzi, nessuna visto che era stato appena arruolato come allenatore dell’allora Juventus Under 23. La sua seconda avventura torinese non fu fortunata come quella precedente. Riuscì a portare a casa due titoli ma non bastarono per garantirsi la riconferma. Al suo posto arrivò Massimiliano Allegri, che ancora oggi è al timone della Juve nonostante due stagioni complicate. Pirlo, dopo un anno di inattività, decise di ripartire dalla Turchia, più precisamente dal Fatih Karagumruk. Esperienza non negativa ma neppure esaltante, con la squadra che ha chiuso a metà classifica. Pirlo, tuttavia, ha continuato a farsi le ossa, come si dice in gergo. E lo scorso luglio ha accettato la proposta della Sampdoria, appena retrocessa in Serie B dopo un anno tribolatissimo.

Calciomercato, Facundo Gonzalez è arrivato a Genova

Nel fine settimana che si è appena concluso e che ha visto la ripartenza dei campionati della e della B, Pirlo ha debuttato in cadetteria – l’esordio ufficiale era avvenuto sette giorni prima in Coppa Italia con il Sudtirol, battuto ai rigori – nella trasferta di Terni.

I blucerchiati hanno avuto la meglio 2-1, conquistando i primi tre punti. Era ancora la prima giornata, ma la Samp sembra avere già un’identità ben precisa. È una squadra votata all’attacco, come pretende il suo allenatore, che vuole che imponga il suo gioco su ogni campo della cadetteria oltre, ovviamente, a Marassi. Da domani, intanto, Pirlo potrà contare su un altro rinforzo, quello di Facundo Gonzalez, che arriva in prestito dalla sua ex squadra, la Juventus. Il giovane difensore classe 2003 era appena arrivato a Torino ma è subito ripartito. Trascorrerà (almeno) un anno a Genova, dando una mano ad una Sampdoria che vuole immediatamente tornare in A. L’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha pubblicato la foto che ritrae Gonzalez nel capoluogo ligure, accolto da un’altra vecchia conoscenza bianconera come Nicola Legrottaglie, direttore tecnico blucerchiato.