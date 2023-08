Caos in diretta dopo Udinese-Juve: “Chiesa non capisce nulla”

Caos in diretta dopo Udinese-Juve: a Mediaset si alzano i toni dopo le dichiarazioni di Federico Chiesa. Ecco quello che è successo

Ieri la Juventus ha vinto senza problemi a Udine. Quindi tutto liscio? Macché, a Mediaset, durante il programma Pressing, si sono accessi gli animi per quelle che sono state le dichiarazioni di Federico Chiesa alla fine del match. Un Chiesa, che ha trovato subito il gol, che ha fatto capire senza mezzi termini che l’innesto nello staff tecnico di Magnanelli ha aiutato e non poco.

Ed è proprio su questo punto che Trevisani e Sabatini hanno avuto un leggero diverbio. Vedute diverse. Iniziato con queste parole di Sabatini: “Ma voi state dicendo che è merito di Magnanelli? Se lo dice Federico Chiesa va bene, se lo dice un giornalista o è in malafede o non capisce nulla. La replica di Trevisani è stata: “Quindi Chiesa non capisce nulla?”. E da qui via allo scontro.

Caos in diretta, ecco la lite

La risposta di Sabatini è stata netta: “Chiesa non capisce nulla. Sarebbe una cosa grave. Secondo voi un terzo allenatore, un quarto perché c’è Landucci, Padoin e tutti gli altri fa le tattiche come vuole lui, senza che l’allenatore non gli abbia detto niente? State dicendo una cosa grave. Ma che cosa state raccontando? E allora l’anno scorso giocavano male per colpa di Bianco, quello che è andato ad allenare il Modena? Ma che stai dicendo?” Trevisani, immediatamente, ha chiesto chi avesse detto che l’allenatore in questo caso non centri nulla con la buona prestazione della squadra, e Sabatini ha risposto con un “Te” che non lascia spazio a nessun commento.

Insomma, la Juve vince e fa accendere gli animi. Una cosa che è successa pure lo scorso anno ma in maniera diversa, perché la squadra, evidentemente, non giocava bene.