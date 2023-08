Calciomercato Juventus, Lukaku a costo zero: Giuntoli sa come fare

Calciomercato Juventus, il belga in questo momento è davanti ad un vicolo cieco: ecco quali sono le possibili soluzioni.

Romelu Lukaku in questi giorni si sta allenando con l’Under 21 del Chelsea, il club titolare del suo cartellino. Il centravanti belga è fuori dal progetto tecnico di Mauricio Pochettino, che ai giornalisti ha recentemente confidato di non volersi più “occupare” della vicenda, né di rispondere ad eventuali domande riguardo al futuro dell’ex centravanti dell’Inter.

La situazione, infatti, ad oggi è abbastanza chiara, con il giocatore che quando ha rimesso piede a Londra sapeva perfettamente di non rientrare più nei piani dei Blues. Ciò non significa che Lukaku si aspettasse quest’immobilismo, soprattutto a poche settimane dalla fine del mercato. Sì, perché se non dovesse sbloccarsi la trattativa con la Juventus, finora l’unica società che ha mostrato un certo interesse oltre agli arabi dell’Al-Hilal, c’è il rischio concreto che possa restare al Chelsea. E dunque vedere il campo con il binocolo, considerato che rimarrebbe fuori rosa. Insomma, il tempo stringe. Trovare una soluzione al più presto è l’obiettivo del suo entourage, che non contempla la permanenza nella capitale inglese (a meno che non finisca al Tottenham, altro club di Londra).

Calciomercato Juventus, spunta l’ipotesi prestito

Non è ancora dato sapere se la Juventus decida di riprendere i discorsi con il Chelsea per lo scambio con Dusan Vlahovic. Anche perché, nel frattempo, il serbo sembra voler fare di tutto per far cambiare idea ai dirigenti della Signora, disposti a lasciarlo partire.

Sembra poi tramontata definitivamente l’ipotesi Arabia Saudita. L’Al-Hilal, il club che ha appena arruolato Neymar, sarebbe disposto a fare ponti d’oro al belga ma l’ex nerazzurro non è allettato dalla prospettiva di andare a giocare nella Saudi Pro League. Lukaku, dunque, si trova davanti ad un vicolo cieco, in particolar modo adesso che il Chelsea sembra aver chiuso con l’Arsenal per Folarin Balogun, attaccante. Secondo il The Telegraph, una delle possibili “vie d’uscita” sarebbe quella della cessione in prestito. Formula che farebbe ovviamente comodo anche alla Juventus ed al suo direttore sportivo Giuntoli.