Doppia comunicazione Lukaku: “Allegri è stato informato”

Doppia comunicazione Lukaku, la trattativa con il Chelsea è bloccata ma resta comunque in piedi. Può accadere di tutto.

L’incoraggiante prestazione di Udine ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi della Juventus. La Signora non poteva esordire in maniera migliore nella Serie A che ha appena riaperto i battenti. A parte qualche sbavatura di troppo nel secondo tempo, probabilmente dettata da una condizione atletica non ancora ottimale, i bianconeri nella prima frazione di gioco hanno letteralmente annichilito i friulani, segnando tre gol e mettendo in discesa la gara.

Può ritornare a sorridere anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese pretende vuole che i suoi non sbagliano la partenza, com’invece è avvenuto nelle ultime due stagioni. Fondamentale prendere subito il largo già dopo le prime settimane, affinché poi non ci si debba affannare per inseguire le dirette concorrenti e colmare gli eventuali gap. Allegri ha sposato l’atteggiamento “attendista” della società per quanto riguarda il mercato ma spera ancora in un rinforzo importante entro la fine della sessione estiva. Nei suoi sogni c’è sempre quel Romelu Lukaku che sembrerebbe aver richiesto a gran voce al responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli, il quale sta facendo il possibile per accontentarlo.

Doppia comunicazione Lukaku, Momblano: “Allegri sa che c’è ancora una possibilità”

La trattativa con il Chelsea, che contemplava il discusso scambio con Dusan Vlahovic, per ora resta ferma. Il serbo domenica sera ha risposto presente, segnando su calcio di rigore e fornendo l’assist a Chiesa nell’azione che ha portato all’1-0.

La sua posizione, oggi, appare più solida ma con il mercato aperto tutto è ancora possibile. Lukaku, intanto, è ai margini del progetto tecnico del Chelsea ed attende i bianconeri, rispedendo al mittente le altre offerte (comunque poche). Secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, “la sua posizione è ancora ferma: vuole la Juventus. Il belga ha ricevuto nuove rassicurazioni da parte del club bianconero, mentre il tecnico Max Allegri è stato informato che la trattativa non si è ancora spenta del tutto”.