Estasi Juventus, gol e spettacolo: Chiesa pronto a firmare

Estasi Juventus, dopo la prima giornata di campionato già sciolti tutti i dubbi. Chiesa pronto a firmare dopo un’estate passata in bilico

Ha passato un’estate in bilico. O almeno si parlava di un suo possibile addio davanti ad un’offerta di 40milioni di euro. Lui ha continuato a lavorare, cercando di mettersi alle spalle una stagione tormentata per via dell’infortunio di un anno e mezzo fa con un ginocchio saltato.

E, alla prima giornata, Federico Chiesa ha dimostrato di essere tornato quel giocatore che trascina tutti i compagni. E che segna anche, visto che ha aperto le danze nella scampagnata bianconera sul campo dell’Udinese che ha regalato i primi tre punti della stagione. E adesso che cosa si fa? Secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si va verso un rinnovo contrattuale, con una firma che sarebbe pronta. Ma andiamo a scoprire quello che il quotidiano spiega questa mattina.

Estati Juventus, Chiesa rinnova

“Dopo lo show di Udine è tornato al centro del progetto. Ha un contratto fino al 2025 da 6milioni di euro netti a stagione: il club pensa di prolungarlo”. Insomma, una gara per chiudere tutte quelle voci che hanno accompagnato il giocatore durante il ritiro. Una sola giornata per far capire di essere tornato ad essere quel giocatore decisivo che tutti noi conosciamo.

Ovviamente per il rinnovo non c’è nessuna fretta, ci sarà tempo e modo di parlarne. Però l’intenzione è quella giusta, quella che serve per mandare via tutti i fantasmi che si erano creati.