Juventus-Bonucci, difensore al bivio: “Contatti bloccati”

Juventus-Bonucci, il difensore al bivio deve scegliere cosa fare per il proprio futuro. Intanto i contatti sono tutti bloccati

Il futuro di Leonardo Bonucci è ancora in bilico. Il difensore, fuori dal progetto bianconero, continua ad allenarsi da solo, lontano dai compagni. In casa Juventus un decisione è stata presa da un poco di tempo e di possibilità di rivederlo in campo non ce ne stanno, e allora ecco che l’ex capitano si trova davanti ad un bivio.

A spiegare la situazione ci ha pensato Alfredo Pedullà, che ha svelato questo: “Dobbiamo togliere Bonucci da un’eventuale lista della spesa della Lazio. I contatti tra il difensore e il club biancoceleste non sono andati avanti: il calciatore deve decidere se accettare l’Union Berlino o continuare ad aspettare”. Insomma, al momento niente Serie A (c’è stata fino al momento solamente la squadra di Sarri ma non è detto che qualcuno in questi ultimi giorni non possa fare un sondaggio) e una pista concreta in Bundesliga, per quello che sarà l’ultimo anno di carriera, lontano dal proprio Paese.

Juventus-Bonucci, situazione in bilico

Insomma, situazione in bilico come detto con una sola e unica certezza: Bonucci con la maglia della Juventus non giocherà più. Allegri glielo ha comunicato prima del ritiro e nonostante la volontà del difensore di cercare di fare cambiare idea al tecnico non c’è stata nessuna possibilità di un riavvicinamento.

Vedremo quello che succederà nel corso di queste due scarse settimane che rimangono alla fine delle operazioni. E soprattutto quale sarà la volontà del giocatore se continuare ad aspettare oppure andare in Germania, dove troverebbe immediatamente le porte aperte.