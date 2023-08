Trattativa sbloccata, accordo imminente: Bonucci saluta la Juve

Quando mancano solamente pochi giorni alla conclusione del calciomercato in casa Juventus si continua a pensare alle cessioni.

La finestra di trasferimenti estivi si concluderà solamente alla fine del mese e fino ad allora ci sarà tempo per intavolare delle trattative da portare a termine. Ancora dunque tanto lavoro da compiere per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che è impegnato su più fronti.

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri attende ancora qualche rinforzo prima del gong finale. La sua squadra non fa mistero di voler puntare alla vittoria dello scudetto e per questo motivo serviranno degli elementi in grado di sposare al meglio le idee di gioco del livornese. Allo stesso tempo però il club torinese deve effettuare ancora delle cessioni volte soprattutto ad alleggerire il monte ingaggi. Nella lista dei partenti continua a rimanere l’ex capitano Leonardo Bonucci.

Juventus, Bonucci ai dettagli con l’Union Berlin

Allegri ha deciso di fare a meno di uno dei suoi difensori più esperti in questa stagione. Bonucci è fuori rosa e per questo motivo non ci sono dubbi sul fatto che nel corso dei prossimi giorni dovrà scegliere quella che sarà la sua nuova destinazione. Una nuova avventura attende l’ex Bari che non sembra destinato a rimanere in serie A.

#Bonucci è sempre più vicino al trasferimento all’#UnionBerlino: parti prossime alla chiusura. #calciomercato — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) August 22, 2023

Come ha spiegato infatti il giornalista Giovanni Albanese la carriera di Bonucci, salvo sorprese, dovrebbe continuare in Germania. È ormai infatti ai dettagli l’accordo con l’Union Berlin. La formazione tedesca ormai da qualche settimana sta corteggiando il difensore e finalmente pare averlo convinto ad accettare la proposta fattagli. L’affare pare essere ormai in via di definizione dunque già nelle prossime ore potrebbe arrivare qualche notizia a riguardo. Una volta ceduto Bonucci non è da escludere che la Juventus possa farsi avanti per cercare un altro difensore centrale.