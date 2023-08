“Gatti all’Inter”: offerta accettata dalla Juventus, ecco cosa è successo

Incredibile ma vero, secondo l’indiscrezione, l’alternativa all’altro obiettivo di mercato sarebbe il difensore bianconero: tutti i dettagli.

Secondo ‘Fabio Bergomi’ che con un indiscrezione lo scrive sul suo profilo ‘Twitter’, una recente rivelazione ha gettato luce su una scelta alternativa che l’Inter avrebbe potuto adottare nel caso in cui l’accordo con Pavard non fosse andato in porto.

Ho appena saputo che l’alternativa ufficiale dell’Inter, se fosse saltato #Pavard, sarebbe stato Federico #Gatti.

Che tra l’altro aveva dato il suo ok e che Allegri aveva tenuto in panca sapendo della cosa.#Calciomercato #inter #pavard — Fabio Bergomi (@bergomifabio) August 22, 2023

Sorprendentemente, l’alternativa sarebbe stata rappresentata da Federico Gatti, un nome già noto a tutti i tifosi perché, ormai, centrale titolare della Juventus. Si è appreso che Gatti aveva dato il suo consenso per il trasferimento e che persino l’allenatore Allegri ne era a conoscenza, lasciandolo in panchina in attesa dell’evolversi della situazione.

Gatti all’Inter, l’indiscrezione parla chiaro: “Lo sapeva”

Pavard, difensore versatile noto per le sue abilità difensive e la sua capacità di avanzare lungo il lato destro del campo, sembra essere la scelta ideale per rafforzare la linea difensiva dell’Inter. Tuttavia, il calcio è noto per le sue incertezze, e non sempre le trattative si concludono come previsto. In questo contesto, emergeva l’opzione alternativa: Federico Gatti.

Ovviamente, adesso, l’Inter sembra sempre più vicina alla possibile chiusura dell’operazione con il giocatore del Bayern Monaco ma, certamente, la notizia di Gatti lascia tutti sbigottiti se confermata. Certamente, il giovane difensore, rappresenta un elemento importante per la rosa bianconera. Già nella precedenza edizione del campionato, Gatti ha disputato match importanti dando risposte importanti sul campo e sulla sua versatilità. Il centrale italiano è importante per la Juventus e perderlo per una rivale ai vertici sarebbe, certamente, una brutta situazione da gestire.