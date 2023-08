“Grossa offerta per Chiesa”: la Juventus ha già trovato l’erede

Guardare le vicende di calciomercato è indispensabile per uno Juventus che vuole far sognare in grande i propri tifosi.

Manca ancora qualche giorno alla conclusione delle trattative e c’è tanto lavoro da compiere per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Che sta cercando di allestire una rosa sempre più competitiva e in grado di riuscire a portare a casa quello scudetto che è la missione principale del club per questa stagione appena iniziata.

Non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni possa arrivare qualche rinforzo alla corte di Massimiliano Allegri. All’appello mancano ancora dei tasselli anche se la volontà della società è quella di voler puntare sempre di più sulla linea verde. Che finora ha dato delle grandi soddisfazioni. Attenzione però anche alle cessioni che verranno effettuate in casa bianconera. Partenze che sono indispensabili affinché la società possa recuperare delle risorse economiche ed alleggerire il monte ingaggi. Specie per alcuni giocatori i pretendenti non mancano di certo.

Juventus, Morata in pole se sarà ceduto altrove Chiesa

Il giornalista Giovanni Albanese su Youtube ha spiegato come appunto in questi giorni potrebbe arrivare una offerta importante per un big della squadra di Allegri. E di fronte a tanti milioni di euro a quel punto la Juventus potrebbe vacillare, forte della possibilità di incassare un ampio bottino.

Il giocatore in questione sarebbe Federico Chiesa, che piace molto all’estero. Chi lo vuole sa già che dovrà sborsare almeno 60 milioni di euro. Ed è anche per questa possibile cessione all’orizzonte che la dirigenza si è mossa per capire se c’è la possibilità di riportare Morata a Torino. Lo spagnolo viene considerato come il rimpiazzo ideale di Chiesa, considerando che può giocare sì da centravanti ma anche come seconda punta. Massima attenzione dunque sui possibili effetti domino che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni.