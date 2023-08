Doppio sì in arrivo: la Juventus sta completando l’opera

Doppio sì in arrivo, la trattativa è a buon punto ma non è ancora chiusa: c’è solo qualche dettaglio da limare.

La sessione estiva di calciomercato è agli sgoccioli. È rimasta solo una settimana per poter effettuare gli ultimi acquisti o completare il quadro delle cessioni: altrimenti poi bisognerà attendere la finestra di gennaio.

Una delle più attive potrebbe essere la Juventus, che di operazioni – soprattutto in entrata – ne ha chiuse pochissime. L’unico colpo dei bianconeri è sostanzialmente quello di Timothy Weah, arrivato dal Lille per circa 12 milioni di euro. La Signora ha acquistato anche Facundo Gonzalez, giovane difensore di belle speranze messosi in mostra nell’ultimo Mondiale Under-20. Ma l’ex Valencia è rimasto solamente pochi giorni a Torino: da ieri, infatti, l’uruguaiano è a tutti gli effetti un giocatore della Sampdoria, dove rimarrà in prestito fino a fine stagione. Massimiliano Allegri ha ribadito più volte di essere contento della rosa che ha a disposizione e che da qui al prossimo 1 settembre non si aspetta colpi ad effetto. Parole che ad ogni modo lasciano il tempo che trovano, visto che anche nel gennaio 2022, un anno e mezzo fa, il tecnico assicurò che non sarebbe arrivato nessuno, salvo poi accogliere Dusan Vlahovic a pochi giorni dalla fine della sessione invernale.

Doppio sì in arrivo, Bonucci a un passo dall’Union Berlino

Stavolta, però, la sua potrebbe non essere pretattica. Sì, perché il responsabile dell’area sportiva Cristiano Giuntoli sta ancora cercando di sfoltire ulteriormente la rosa.

Il prossimo a lasciare la Continassa dovrebbe essere l’ex capitano Leonardo Bonucci. Una storia d’amore lunga oltre un decennio, quella tra l’esperto difensore viterbese e la Juventus, che si sta per concludere nel peggiore dei modi. Il centrale è stato messo fuori rosa per scelta tecnica e nelle ultime settimane si sta allenando da solo, in attesa di conoscere la sua nuova destinazione. Bonucci, nonostante le 36 primavere, non ha alcuna intenzione di appendere le scarpette al chiodo. Ecco perché ha ormai accettato l’intrigante proposta dell’Union Berlino, rivelazioni delle ultime stagioni in Bundesliga. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, è praticamente fatta per il trasferimento nella capitale tedesca: mancano solamente i dettagli, poi Bonucci partirà alla volta di Berlino.