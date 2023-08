Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa: firma a settembre

By

Juventus, Giuntoli il mercato ma non solo. Il calciomercato sta lentamente guadagnando i suoi titoli di coda eppure ci si domanda cosa farà la Juventus.

Sui media i nomi scorrono alla velocità della luce. Entrate ed uscite appaiono inarrestabili. La realtà, però, è decisamente diversa.

C’è chi dovrebbe ancora uscire ma per ciascuno di costoro occorre trovare la formula giusta. Se cessione deve essere è necessario che sia accompagnata da un corrispettivo economico congruo, quello richiesto dalla Juventus, non di meno. Se invece si optasse per i prestiti occorrerebbe valutare quale possa essere la destinazione migliore.

Vi sarebbero ancora dei vuoti nell’organico che andrebbero riempiti con nuovi innesti, ma questi dipendono, esclusivamente, dalle uscite. Pertanto il lavoro, teoricamente, non mancherebbe, portarlo poi a termine, anche solo in parte, è ben altro discorso. Gli ultimi giorni di mercato saranno, probabilmente, un fuoco di fila di buone intenzioni.

Occorrerà vedere quali, e quante, di queste intenzioni porteranno i frutti sperati. Cristiano Giuntoli sta pensando al mercato, insieme al suo braccio destro Giovanni Manna, ma la sua visione è a 360° gradi ed è già proiettata al dopo mercato. Allora si dovranno valutare alcune situazioni che potrebbero portare ad importanti rinnovi di contratto. Riguardanti chi?

Juventus e i rinnovi in arrivo

Quando il ciclone mediatico collegato al calciomercato si sarà sopito, in casa Juventus dovranno essere prese delle decisioni. Con alcuni giocatori, infatti, potrebbero iniziare i colloqui che avrebbero, come fine ultimo, l’approdo ad importanti rinnovi contrattuali.

Sarà per via del suo volto da eterno ragazzino, ma sembra sempre che abbia vent’anni. In realtà ne aveva 21 nel 2015 quando è arrivato alla Juventus. Daniele Rugani oggi di anni ne ha 29 e ha già collezionato, nella sua personalissima bacheca, scudetti, coppe ed otto anni di Juve. Del futuro assai prossimo di Daniele Rugani ci ha informato calciomercato.it.

“La Juventus apre al rinnovo di Daniele Rugani: le trattative entreranno nel vivo dopo la chiusura del calciomercato“. Ecco quindi che per il difensore centrale di Lucca si aprono le porte per un prolungamento del rapporto con la Juventus. Ogni suo inizio di stagione sembra coincidere sempre con l’ultimo anno in maglia bianconera.

Fra prestiti vari ed utilizzi a singhiozzo nella Juventus è diventato ormai un elemento della vecchia guardia. La sua correttezza, in campo e fuori, ha conquistato le diverse dirigenze bianconere. La sua eleganza in campo sembra rappresentare al meglio lo stile-Juve. Forse anche per questo si è guadagnato il possibile rinnovo di contratto.