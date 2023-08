Doppia firma e risparmio garantito: la Juventus ha fatto strike

A pochi giorni dal gong finale del calciomercato sono sempre diverse le trattative che coinvolgono la Juventus.

Stiamo per entrare nelle battute conclusive della finestra estiva dei trasferimenti e l’impressione è che ancora potrebbero esserci diversi movimenti in casa bianconera. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora sia sul fronte degli acquisti, ma anche e soprattutto su quello delle cessioni. Nei prossimi giorni i tifosi dunque attendono delle importanti novità.

Questa conclusione del mese di agosto dunque sarà molto importante per definire quella che sarà la rosa con la quale mister Allegri dovrà affrontare il campionato. La Juventus ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino in questo torneo vincendo sul campo dell’Udinese. Ma chiaramente siamo solamente alle battute iniziali e per rimanere nei piani alti della graduatoria ci sarà bisogno di una squadra con diversi ricambi in tutti i reparti. Ecco perché questi ultimi giorni di calciomercato saranno così importanti.

Juventus, Szczesny e Rugani pronti a prolungare: ecco perché

Le mosse dei bianconeri in questa sessione di mercato sono state condizionate come detto dalle cessioni. Perché la mancata partecipazione della Juventus alle coppe europee fa sì che all’appello in bilancio manchino diversi milioni di euro. Senza i quali è difficile far quadrare i conti.

E dunque Giuntoli si trova a dover fare miracoli per far sì che non vengano appesantiti troppo i conti economici. Proprio in tal senso il giornalista Giovanni Albanese su Youtube ha spiegato come potrebbe essere trovato un accordo tra la società e i due calciatori Szczesny e Rugani. Entrambi i calciatori potrebbero infatti prolungare il loro accordo in essere con i bianconeri per “spalmare” i rispettivi stipendi. In questo modo entrambi peserebbero di meno sul monte ingaggi e in generale sui conti della Juve per questa stagione che è appena iniziata.