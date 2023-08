Zapata bianconero: fulmine a ciel sereno per la Juventus

Parte la volata finale del calciomercato, con la Juventus che vuole essere protagonista fino in fondo di questa finestra di trasferimenti estivi.

Manca ancora qualche giorno alla fine delle trattative e la società bianconera è ancora impegnata a 360 gradi per definire acquisti e cessioni. Tanto lavoro da compiere dunque per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che sta cercando di definire la rosa con la quale Massimiliano Allegri affronterà la stagione che è appena iniziata.

La qualità dell’organico non si discute e la squadra bianconera sicuramente tutte le carte in regola per poter puntare alla conquista di quello scudetto che rappresenterebbe una grande soddisfazione per la tifoseria. Allo stesso tempo però qualche rinforzo non farebbe altro che elevare lo spessore tecnico della rosa. E dunque fino alla conclusione di questo calciomercato i tifosi sperano che la Juventus riesca a portare a Torino qualche altro calciatore di primo livello.

Juventus, niente Zapata: ora è nel mirino del Fulham

Il calciomercato della Juve in questi ultimi giorni di mercato dunque potrebbe riservare diverse sorprese. Non è una novità il fatto che la società bianconera stia cercando un nuovo attaccante. Si sono fatti diversi nomi nel corso degli ultimi giorni e tra questi anche quello di Duvan Zapata.

Il calciatore colombiano è stato seguito anche dalla Roma, ma alla fine l’affare tra i giallorossi e l’Atalanta non è decollato. Alla fine comunque pare proprio che Zapata cambierà aria. Il giornalista Di Marzio infatti ha rivelato come per la punta nerazzurra si sia fatto avanti il Fulham. Un futuro in Premier League per lui?