Vola in Arabia a peso d’oro: Juventus sotto assedio

Vola in Arabia a peso d’oro, in Inghilterra sono sempre più convinti che alla fine l’affare andrà in porto. Bianconeri preoccupati.

Non è finita qui. I principali club sauditi non hanno alcuna intenzione di bloccare i cospicui investimenti che stanno “depredando” il calcio europeo. Dopo Cristiano Ronaldo, Benzema e Neymar ed altri svariati top player – la lista si allunga ogni giorno che passa – la Saudi Pro League ha puntato Mohamed Salah, il fenomeno del Liverpool che presto potrebbe lasciare l’Inghilterra a partire alla volta di Gedda, dove l’Al-Ittihad lo attende a braccia aperte.

I gialloneri, campioni d’Arabia in carica, sono alla ricerca di quella che sarebbe la cosiddetta ciliegina sulla torta dopo gli acquisti di Benzema, Kanté e Jota. L’egiziano non è più giovanissimo e davanti ad un’offerta monstre di oltre 100 milioni di euro i Reds potrebbero vacillare. Sì, perché nonostante Salah sia a tutti gli effetti una bandiera del club la prossima estate compirà 32 anni. E difficilmente in futuro il Liverpool riuscirà a ricavare una cifra simile da una sua eventuale cessione. Per il momento gli inglesi resistono ma l’affare potrebbe sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Sarà decisiva anche la volontà del giocatore. Che è musulmano e si avvicinerebbe considerevolmente al suo paese natio.

Vola in Arabia a peso d’oro, Salah tentato dai petroldollari: Klopp pensa seriamente a Chiesa

L’Al-Ittihad, dunque, è pronto a ricoprire d’oro Salah. L’ex Fiorentina e Roma diverrebbe infatti il più pagato del massimo campionato saudita, più dello stesso Ronaldo.

Il suo stipendio annuo supererebbe i 200 milioni di euro: una proposta francamente quasi impossibile da rifiutare. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, a quel punto il Liverpool guarderebbe all’Italia ed alla Serie A per sostituire Salah. Uno dei primi indiziati è Federico Chiesa della Juventus. I Reds avevano già sondato la pista che conduce all’ex viola ma senza affondare il colpo. Con i soldi ricavati dalla cessione dell’egiziano, invece, potrebbero soddisfare la richiesta dei bianconeri, che valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni.