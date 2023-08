Calciomercato Juventus, fumata nera: il futuro è in Portogallo

Siamo ormai nella fase clou del calciomercato, con la Juventus e le altre squadre di serie A che stanno andando a caccia degli ultimi affari.

Il campionato è già iniziato con i bianconeri che hanno mantenuto le attese andando a vincere sul campo dell’Udinese. Una bella iniezione di fiducia, anche se chiaramente siamo solo all’inizio e c’è tanta strada ancora da fare. Le ambizioni della squadra di Allegri passano anche attraverso il calciomercato, che si chiuderà nei prossimi giorni.

Giorni che si preannunciano caldi, perché al di là delle dichiarazioni di rito non è da escludere che possa arrivare qualche altro rinforzo per l’allenatore. Attenzione però anche alle cessioni che potrebbero esserci. Quel che è sicuro è che specie in difesa sarebbe gradito qualche volto nuovo.

Juventus, niente Fresneda: va allo Sporting Lisbona

Uno dei nomi che nel corso degli ultimi mesi è stato spesso accostato alla Juventus è quello di Ivan Fresneda, giovanissimo esterno del Valladolid. Che nel corso dell’ultima stagione si è messo in evidenza tanto da attirare le attenzioni di tanti club europei.

El Barça se despide de Fresneda: ya tiene nuevo destino 🇵🇹 ⌛️ El joven futbolista se cansa de esperar y aceptará la oferta del Sporting CP 💰 10M€ fijos➕2-3 variables ✍️ A falta de oficialidad, firmará hasta 2028 🤝 ¿Qué lateral diestro debe fichar el Barça? pic.twitter.com/8RAycVyxvc — Diario SPORT (@sport) August 25, 2023

Non ci sarà la Juventus ma nemmeno il Barcellona nel futuro di quello che da molti viene considerato come uno dei terzini destri più promettenti del pianeta. Come ha rivelato infatti “Diario Sport” in Spagna il calciatore ha rotto gli indugi. Visto il tentennamento dei blaugrana ha virato altrove, scegliendo di accettare la corte dello Sporting Lisbona. L’esterno dunque è pronto ad accasarsi in Portogallo fino al 2028, con il Valladolid che dovrebbe incassare 10 milioni più bonus per la sua cessione.