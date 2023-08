Chiesa al Liverpool, stop al domino: ribaltone UFFICIALE

Chiesa al Liverpool, stop al domino. L’ultima settimana di mercato è bollente per la Juventus. Anche per voci allarmanti come quelle che riguardano Chiesa.

L’ultima settimana di mercato sta per iniziare, portandosi dietro tutto il codazzo di voci incontrollate, di spasmodiche attese e di improbabili affari.

Eppure la Juventus ne ha da chiedere ancora a questo mercato. E questo perché dal mercato ha avuto davvero poco. Se le uscite, dopo un’iniziale periodo dove sembrava che fossero inchiodate in terra, hanno poi iniziato a fare il loro salutare corso, le entrate hanno incontrato indubbie difficoltà. Alla colonna acquisti, ad oggi, compare soltanto il nome di Timothy Weah, per quanto riguarda la rosa della prima squadra.

Facundo Gonzalez, ottimo acquisto in prospettiva, è infatti già stato girato in prestito alla Sampdoria del Maestro Andrea Pirlo. Ma non c’è soltanto il mercato della Juventus, che ha i suoi piani, le sue precise strategie. Esistono anche i piani e le strategie di altri grandi club che, a volte, possono rappresentare dei pericoli imminenti. Situazioni che potrebbero creare difficoltà all’interno di un club che magari già sta vivendo una situazione non facile di suo.

Nelle ultime ore la notizia di un imminente sbarco dell’attaccante del Liverpool, Mohamed Salah, in terra araba, ha iniziato a preoccupare non poco i tifosi della Juventus. Preoccupazioni che hanno toccato anche qualche dirigente alla Continassa.

Chiesa al Liverpool, stop al domino

La cessione del grande attaccante egiziano imporrebbe infatti alla formazione di Jurgen Klopp la sua immediata sostituzione.

Ecco quindi che tra i nomi che potrebbero essere vagliati dai Reds per la sostituzione dell’attaccante egiziano vi sarebbe anche quello di Federico Chiesa. L’esterno bianconero, soprattutto dopo lo scoppiettante inizio di stagione, è sempre più nelle grazie di Jurgen Klopp, da tempo immemore suo estimatore. Mirko Nicolino ci ha fornito gli ultimi aggiornamenti di una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso i tifosi della Juventus.

Il giornalista ha riportato le parole di Jurgen Klopp: “Salah è un giocatore del Liverpool. Se ci fosse qualcosa da parte dell’Al-Ittihad, la risposta sarebbe NO“. Parole che sono musica per le orecchie dei tifosi della Juventus che sanno bene come un’offerta da 60 milioni di euro o poco più, potrebbe far vacillare Giuntoli. Le parole del tecnico tedesco del Liverpool, da questo punto di vista sembrano rassicuranti, ma c’è una settimana di mercato in cui si potrà ancora sperare. E in cui si dovrà anche…soffrire.