Contatti ufficiali tra i presidenti: addio Juventus, colpo gobbo Napoli

Ci sono ancora diverse vicende di calciomercato da definire in casa Juventus ma non solo, il finale del mese di agosto sarà davvero infuocato.

Il campionato di serie A è iniziato e tutte le squadre si stanno dando molto da fare per definire quelli che saranno gli organici con i quali si dovrà affrontare la prima parte della stagione. Manca sempre meno al gong finale e dunque rumors e trattative sono frenetiche.

In casa Juve, nonostante le smentite di rito, il lavoro del diesse Giuntoli non si è affatto concluso. Anzi fino all’ultimo minuto si lavorerà per far sì che la squadra possa essere sempre più forte e convincente. Non si giocherà in Europa e per questo motivo la missione principale sarà quella di vincere lo scudetto. Con rinforzi possibili in arrivo anche in extremis per Allegri.

Juventus, il Napoli pronto a farsi avanti per Amrabat

Nel corso degli ultimi mesi tanti nomi sono stati accostati alla Juventus. Che sta cercando di cambiare pelle nel tentativo di riuscire a creare un organico vincente non solo per questa stagione, ma anche per gli anni a venire. Tra questi anche quello del centrocampista della Fiorentina Amrabat, che i viola hanno deciso di cedere al miglior offerente.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Per la mediana c'è la candidatura di #Amrabat. Garcia gradisce un centrocampista muscolare, di lotta e di governo. Al momento, la richiesta della @acffiorentina stoppa la trattativa: 35 milioni. Nell'ultima settimana di mercato ci saranno nuovi… pic.twitter.com/BoLQwbieVt — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) August 25, 2023

Per la Juventus riuscire ad arrivare a questo mediano sembra sempre più complicato. Calciomercato.it rivela ora che anche il Napoli è pronto a farsi avanti per Amrabat su richiesta su Rudi Garcia, che vorrebbe poter contare su un centrocampista di corsa e muscolare. La Fiorentina però continua a chiedere 35 milioni, previsti incontri tra le parti. Sul calciatore forte l’interesse pure di Galatasaray e Manchester United.