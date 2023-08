Calciomercato Juventus: colpo di scena, riavviati i contatti con Bonucci

Dove giocherà Leonardo Bonucci? Ultimissime notizie riguardo il futuro alla Juventus del difensore centrale. C’è una novità, sono stati riavviati i contatti.

La notizia della sua esclusione fu un fulmine a ciel sereno. Molti tifosi, ancora oggi, non hanno capito la scelta della dirigenza e di Massimiliano Allegri di mettere fuori rosa Bonucci che è stato escluso dalla Prima Squadra. Attualmente, l’ex capitano, si allena insieme agli altri esuberi in attesa di una nuova destinazione. Ecco un’altra novità rivelata nelle scorse ore, che riguarda proprio Bonucci: sono stati riavviati i contatti con la Juventus. Il calciatore adesso può restare in Serie A.

Bonucci può restare alla Juventus? La notizia relativa ai nuovi contatti, intercorsi in queste ore fra il difensore e la dirigenza, hanno lasciato più di qualche dubbio in merito alla posizione del club riguardo il destino dell’ex capitano. Sullo sfondo resta viva l’ipotesi di una permanenza anche se Allegri è stato abbastanza chiaro con la dirigenza: non ci son possibilità di un reintegro di Bonucci alla Juventus. Qualora il centrale decidesse di restare lo farebbe da separato in casa. Intanto, un’altra società italiana s’è mossa per prendere Bonucci in questa sessione di calciomercato estiva 2023.

Quale futuro per Leonardo Bonucci alla Juventus, le ultime notizie

E’ la redazione di Sky Sport a fornire nuovi aggiornamenti su Leonardo Bonucci che è alla ricerca di una squadra: la Juventus è pronta a cedere il difensore in questi ultimi giorni di mercato.

Oltre all’Union Berlino e la Lazio, alla lista delle pretendenti per Bonucci s’è aggiunto anche il Genoa. Il club ligure, allenato da Gilardino, ha avviato i primi contatti per prendere dalla Juventus il difensore.