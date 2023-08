Juventus, chance Pogba con 150 milioni di euro sullo sfondo

Si torna a giocare in serie A per la seconda giornata di campionato ma è sempre il calciomercato ad essere in primo piano.

Si torna a respirare l’aria del calcio giocato in questi ultimi giorni del mese di agosto, con la Juventus che andrà alla ricerca di altri punti per alimentare il sogno di riuscire a conquistare lo scudetto. Siamo solo all’inizio del torneo ma non si possono commettere passi falsi vista l’ampia concorrenza per il tricolore.

Proprio perché mancano pochi giorni alla conclusione del calciomercato c’è grande fermento in tutti i club, impegnati a cercare i rinforzi giusti e a rendere più forti e completi i loro organici. La Juve ha inserito alcuni tasselli nel suo organico, con il direttore sportivo Giuntoli che dal suo arrivo a Torino si è dovuto occupare soprattutto di cessioni. Necessarie per tenere in linea un bilancio che deve rinunciare alle entrate che non arriveranno, vista la mancata partecipazione alle coppe europee.

Juventus, Pogba tra Arabia e taglio all’ingaggio: nel frattempo gioca

Calcio giocato e calciomercato si intrecciano in questo weekend per quanto riguarda uno dei calciatori più attesi dell’organico di Allegri, vale a dire Paul Pogba. Il francese lo scorso anno praticamente non si è visto mai, fermato da molteplici infortuni. Ora pare ristabilito e pronto a rimettersi in gioco.

Attenzione però alle vicende di mercato perchè, come ha ricordato il giornalista Giovanni Albanese, si parlava di un possibile rilancio da parte dei club dell’Arabia Saudita per un triennale da 150 milioni di euro complessivi. Offerta da effettuare nel momento in cui si sarebbe ristabilito fisicamente, cosa che ora sembra verificarsi. Arriverà o no l’offerta in extremis? Difficile dirlo, nel frattempo la Juve cerca una soluzione per tagliare l’ingaggio del francese. Con la speranza che gli infortuni siano comunque messi definitivamente alle spalle.