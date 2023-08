Offerta ufficiale del Napoli: niente Juventus, la chiudono qua

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: c’è il Napoli di mezzo, salta l’affare programmato da Giuntoli?

La lotta Napoli Juventus si sposta sul calciomercato. Giuntoli questa volta rischia di essere beffato dalla sua ex squadra. Ecco le ultime novità relative all’ingaggio del calciatore che è pronto a lasciare il suo attuale club per arrivare in Serie A. Nel mirino anche delle due big italiane, a sorpresa i bianconeri potrebbero ricevere una brutta notizia.

Ci sono delle novità in merito all’obiettivo di calciomercato della Juventus. C’è il Napoli di mezzo che rischia di far saltare il colpo ai bianconeri che da tempo avevano messo nel mirino il ragazzo. Una svolta può arrivare già in questi ultimi giorni, ecco tutti i dettagli in merito alla posizione degli azzurri. C’è l’annuncio che non lascia più dubbi.

Calciomercato: duello Napoli Juventus, ecco dove va il giovane talento

Dal suo arrivo alla Juventus, Cristiano Giuntoli non ha chiuso nessuna operazione in entrata. Il ds s’è concentrato maggiormente al mercato in uscita, portando risorse alle casse del club. In molti attendono rinforzi in queste ultimi giorni di mercato, anche se la rosa è buona parta fatta. Serve giusto qualche ritocco per poter puntare ai piani alti della classifica. Ecco le ultimissime in merito all’obiettivo di mercato che la Juventus ha in comune con il Napoli: c’è l’annuncio.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a fare il punto della situazione sul futuro di Lidstrom. Il centrocampista dell’Eintracht Francoforte è un obiettivo concreto del Napoli che è pronto a chiudere per il suo arrivo già in questa sessione estiva di calciomercato. Cercato anche in passato dalla Juventus, il 23enne è pronto a partire anche in prestito con diritto di riscatto. E’ questa la strategia di De Laurentiis che punta a chiudere l’accordo con i tedeschi presentato un’offerta da 5 milioni più riscatto a 20, finalizzato al numero di presenze del ragazzo.