Proposta ufficiale da 10 milioni, reazione a catena: dalla Juve al Napoli, il futuro è ora

Proposta ufficiale da 10 milioni, l’offerta è arrivata: il giocatore potrebbe tornare in Olanda e liberare così il posto per l’obiettivo azzurro.

L’ufficialità era attesa nel pomeriggio e non ha tardato ad arrivare. Gabri Veiga, a detta di molti la futura stella della nazionale spagnola, da oggi è un giocatore dell’Al-Ahli.

Il talento galiziano, classe 2002, alla fine ha sorpreso tutti, facendosi ammaliare dai “canti” delle sirene saudite, che lo hanno strappato al Napoli dopo che sembrava fatta con gli azzurri. Il club campione d’Italia in carica, infatti, l’aveva inseguito a lungo. E una settimana fa era pronto per chiudere e fissare le visite mediche. Ma poco prima di mettere tutto nero su bianco, l’operazione è clamorosamente saltata. I motivi sarebbero da ricercare in alcune incomprensioni, forse sui bonus, tra il Celta Vigo, fino a pochi minuti fa proprietario del suo cartellino, e il Napoli. Ma non è da escludere che il club spagnolo abbia cambiato idea proprio davanti alla proposta “indecente” dell’Al-Ahli, pronta a ricoprire d’oro – si parla di almeno 12 milioni di euro a stagione – Veiga pur di portarlo nella Saudi Pro League. Sta di fatto che la società di Aurelio De Laurentiis si è tirata subito indietro e non è riuscita a mettere le mani su uno dei calciatori più promettenti del pianeta.

Proposta ufficiale da 10 milioni, Lozano verso il PSV: gli azzurri soffiano Lindstrom alla Juve

Il Napoli, rimasto con un pugno di mosche in mano, si è visto costretto a cambiare obiettivo con gli ultimi rumors che parlano di un interessamento repentino per Jesper Lindstrom.

Il danese dell’Eintracht Francoforte, classe 2000, è un esterno molto tecnico che potrebbe fare al caso di Garcia, apprezzato anche per la sua duttilità. Prima di fiondarsi su Lindstrom, tuttavia, il Napoli dovrà cedere Hirving Lozano, giocatore la cui cessione appare ormai scontata dallo scorso giugno. Il messicano, stando a quanto riporta il giornalista Gianluca Di Marzio, potrebbe tornare al Psv Eindhoven, il club che lo portò in Italia dal Pachuca nel 2017. L’offerta degli olandesi, pari a circa 10 milioni di euro più bonus, sarebbe arrivata. Notizia che interessa anche la Juventus, che è ancora oggi una delle principali pretendenti per Lindstrom, tra i primi nomi sul taccuino di Giuntoli.