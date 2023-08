Proposta ufficiale e nuovo ultimatum: 17 milioni, addio Juventus

Questa volta la Juventus deve dire addio al suo obiettivo di mercato: c’è la proposta ufficiale.

Calciomercato in fermento, in questi ultimi giorni le società sono a lavoro per chiudere i colpi e fornire ai propri allenatori degli organici di qualità. Intanto, si muove qualcosa dalle parti di Torino. Cristiano Giuntoli, fino a questo momento bloccato a causa del mancato addio di un big, proverà a chiudere per l’arrivo di un centrocampista e di un altro attaccante. Prima, però, servirà almeno una cessione: ecco le ultimissime riguardo l’obiettivo di mercato della Juventus che sta lasciando il suo attuale club.

Particolarmente attivo, soprattutto in uscita, il calciomercato della Juventus. In questi ultimi giorni la società proverà a piazzare qualche esubero e a completare la rosa a disposizione di Max Allegri. Sono previste tante sorprese: una di queste riguardo l’obiettivo per il centrocampo che sta lasciando il suo club per trasferirsi in una nuova squadra. La trattativa è pronta a chiudersi sulla base di 17 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: lo stanno prendendo per 17 milioni

Ultimissime sul mercato della Juventus: ecco le novità in merito all’arrivo del centrocampista. L’obiettivo della società bianconera sta andando via per 17 milioni di euro. Serve un rilancio immediato da parte di Giuntoli.

I francesi del Lens sono tornati nuovamente alla carica per strappare allo Strasburgo Habib Diarra. C’è una nuova proposta da parte del club che ha messo sul piatto 15 milioni di euro più 2 di bonus. La situazione andrà monitorata con grande attenzione. Spettatrice la Juventus che in passato ha seguito il giovane centrocampista che era stato individuato come alternativa a Franck Kessie. Questa volta, però, il giocatore potrebbe decidere di restare in Francia e andare a Lens che gli garantirebbe anche la vetrina della Champions League.