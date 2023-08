Altro che Lukaku: botto Juventus, ‘clone’ di Vlahovic a prezzo stracciato

Giuntoli e il mercato che verrà. Il direttore tecnico della Juventus prepara le operazioni in zona Cesarini ed un colpo per il mercato che verrà. Di chi si tratta?

Il mercato di oggi, tra le tante difficoltà previste e qualcuna non facilmente prevedibile, e il mercato che verrà che sarà davvero il primo mercato a forte impronta giuntoliana.

Le nuove parole d’ordine di John Elkann, competitività e sostenibilità sono senz’altro condivisibili e belle, da leggere e da scrivere, ma decisamente complesse da attuare. La stagione passata è stata talmente deludente, fattori esterni a parte, che sarebbe stata necessaria un’autentica rivoluzione nel settore tecnico, così come avvenuto a livello dirigenziale. Ma la rivoluzione avrebbe comportato costi impossibili da sostenere.

E allora è stata scelta la politica dei piccoli passi. Trovare la soluzione migliore per la numerosa nidiata i giovani talenti bianconeri. Puntellare la Juventus nei punti strategici considerando anche che la stagione appena iniziata non vedrà la formazione bianconera impegnata in Europa. Coloro che fanno mercato hanno, però, lo sguardo attento sul presente con un occhio rivolto sempre al futuro, al mercato che verrà, alle sue occasioni.

E nel 2024 il mercato potrebbe porre su un piatto d’argento un’occasione irripetibile per Giuntoli: Jonathan David.

Giuntoli e il mercato che verrà

Quando sono uscite le prime indiscrezioni riguardanti il concreto interesse della Juventus per Romelu Lukaku, in molti si sono stupiti. Un profilo come quello del gigante belga, per età e costi, non è mai parso un profilo giuntoliano. La richiesta, infatti, è partita da Allegri.

Potendo scegliere un’eventuale sostituto di Dusan Vlahovic, qualora la sua cessione fosse stata necessaria per meri motivi economici e i bilancio, l’obiettivo vero di Giuntoli sarebbe stato Jonathan David. Centravanti del Lille, classe 2000, di nazionalità canadese, è da tempo sul taccuino del direttore tecnico bianconero. Al primo posto alla voce: centravanti.

La sua valutazione è di circa 60 milioni di euro. Una cifra decisamente importante giustificata anche da un contratto che lega l’attaccante canadese al club francese fino al 30 giugno 2025. Tra un anno, se non vi saranno rinnovi nel frattempo, il prezzo del cartellino scenderà vistosamente al momento che mancherà soltanto un anno alla scadenza.

Potrebbe essere quello il momento giusto per Giuntoli di sferrare l’attacco…per l’attaccante. Per Jonathan David occorrerà muoversi con largo anticipo, poiché saranno diversi i grandi club che vorranno cogliere la ghiotta opportunità. Soltanto in Italia si parla già di Napoli e Milan che seguirebbero con interesse il canadese di Francia. Che la sfida abbia inizio.