Nuova pec anti Juventus: il caso è ormai degenerato

Domenica di calcio giocato per la Juventus, che oggi se la vedrà con il Bologna nella seconda giornata del campionato di serie A.

Un’altra sfida da affrontare al massimo per l’undici allenato da Massimiliano Allegri. Che ha iniziato come meglio non poteva il torneo, andando a vincere sul campo dell’Udinese. Un primo passo però che avrà bisogno di altri successi per poter alimentare il sogno di conquistare quello scudetto che manca da troppo tempo a Torino.

Tutto questo nel mentre ci si avvia a vivere gli ultimi giorni di calciomercato. Considerando anche il fatto che la Juventus non dovrà disputare le coppe europee, l’organico di Allegri offre ampie garanzie. Ma di sicuro qualche rinforzo in più non sarebbe certo da disprezzare per una squadra chiamata ad aprire un nuovo ciclo vincente. Giuntoli finora ha lavorato soprattutto sulle cessioni, ma ci sono ancora diversi giorni per riuscire a chiudere delle trattative.

Juventus, Bonucci non si arrende alla decisione della società

C’è soprattutto un big che è destinato ad andare via, perché la scelta effettuata dalla società nei suoi confronti è stata chiara. Leonardo Bonucci è fuori rosa e dunque presto dovrà trovare una nuova sistemazione. La società e Allegri hanno deciso di fare a meno di lui. La sua cessione consentirebbe un risparmio importante sul fronte ingaggi.

Nonostante la corte in Serie A di Genoa e Lazio e l’interesse forte dell’Union Berlin in Bundesliga, il difensore centrale non si vuole arrendere e – come si legge sulla Gazzetta dello Sport – ha inviato un’altra pec alla Juventus per chiedere il reintegro in rosa. Ritiene che non sia stato rispettato l’accordo collettivo e dunque è determinato a chiedere il reintegro qualora rimanesse a Torino, altrimenti il danno d’immagine alla società bianconera. Che a sua volta è convinta di aver operato in modo corretto riguardo questa situazione. Nei prossimi giorni dunque si capirà come andrà a finire questo “caso”.