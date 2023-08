Esplode la bomba prima di Juve-Bologna: “Giuntoli paga la clausola”

Calciomercato Juventus, i bianconeri continuano sotto traccia a lavorare per provare a puntellare l’organico. La lista degli obiettivi porta ancora una volta a lui.

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Juventus-Bologna, appuntamento valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Occasione nella quale i bianconeri vogliono subito rispondere presente per lanciare un messaggio alla concorrenza. Allo stesso tempo, però, a calamitare l’attenzione mediatica sono ancora rumours ed indiscrezioni sugli affari ancora in essere.

Non è un mistero che i bianconeri possano rinforzare ancora il reparto offensivo. Nel caso in cui dovesse uscire Moise Kean, ad esempio, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe già pronto il sostituto. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di SportMediaset, infatti, la Juventus sarebbe disposta a pagare per intero la clausola per strappare Alvaro Morata all’Atletico Madrid. Lo spagnolo, che ha già dato la sua totale disponibilità all’ipotesi di un ritorno alla ‘Vecchia Signora’, è legato ai Colchoneros da una clausola dal valore di poco superiore ai 20 milioni di euro. Soldi che la Juve sarebbe disposta a mettere sul piatto, ma solo ed esclusivamente in caso di partenza di Kean, valutato circa 30 milioni di euro. Accostato negli ultimi giorni al Fulham, per l’attaccante italiano, però, non sono arrivate ancora offerte convincenti; scenario da monitorare con estrema attenzione.