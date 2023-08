Juventus-Bologna, malore per Allegri: parla Landucci

Juventus-Bologna, Allegri ha parlato alla fine del match. Ecco come il tecnico livornese ha analizzato il pareggio dello Stadium

Per la terza volta in altrettanti anni Massimiliano Allegri alla seconda giornata non riesce a vincere la partita. Insomma, col senno di poi c’era anche da aspettarselo. Un tecnico, quello livornese, che non ha parlato ai microfoni di Dazn alla fine del match.

Una Juve che non ha offerto la stessa prestazione di Udine, soprattutto nel primo tempo, con un Alex Sandro (preso di mira dai tifosi) che è stato il colpevole per la rete che ha mandato avanti il Bologna. Ecco, comunque, quello che ha detto Landucci che ha annunciato che Allegri ha avuto un leggero malore, ma niente di grave.

“Primo tempo contratti, bene nella ripresa. Abbiamo risentito della prima partita in casa, volevamo spaccare il Mondo. Peccato per il primo gol di Dusan”. “Abbiamo rischiato sull’1-1 perché la volevamo vincerla. Questo è stato il segnale che volevamo mandare. Un buon punto, siamo contenti della squadra che sta lavorando bene. Il secondo tempo la gamba andava meglio, una cosa positiva. Pogba è entrato bene, Dusan ha fatto un grande gol. Voglio vedere le cose positive che nella ripresa sono state tante”. “Il rigore per il Bologna? Io faccio come Thiago Motta, non commento, né a favore né a sfavore. Accettiamo le decisioni noi, andiamo avanti”.