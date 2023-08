Juventus-Bologna probabili formazioni: sorpresa Allegri in mediana

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna, sfida valida per la seconda giornata del campionato di serie A. Si gioca oggi alle 18.30.

Dopo aver battuto l’Udinese nella sfida d’esordio stagionale, adesso la formazione di Massimiliano Allegri è impegnata nel suo primo match allo Stadium, davanti ai propri tifosi. Tanta voglia ovviamente di riuscire a conquistare una vittoria che consentirebbe ai bianconeri di rimanere a punteggio pieno.

Considerando il fatto che non si giocheranno coppe europee, la missione della Juventus nella stagione che è appena iniziata è quella di riuscire a conquistare lo scudetto. Obiettivo fallito negli ultimi anni. Non sarà semplice, ma contro l’Udinese i tifosi hanno apprezzato non solo il risultato, ma anche il gioco e la determinazione di chi è sceso in campo. Elementi che fanno ben sperare per il futuro, anche se adesso è bene concentrarsi esclusivamente sul Bologna, avversario di oggi.

Le ultime sulle probabili formazioni di Juventus-Bologna

Dunque le scelte di Allegri sono ancora in bilico in alcune zone del campo e le decisioni saranno prese probabilmente in extremis. In porta non ci sarà Szczesny e dunque fiducia massima in Perin che quando è stato in chiamato in causa è stato sempre tra i migliori in campo. Conferma per Weah e Cambiaso sulle corsie esterne, il punto interrogativo è in mezzo. Dove Fagioli potrebbe avere una chance da titolare, con Pogba pronto a scendere in campo per uno spezzone. In attacco Vlahovic e Chiesa sono pronti a formare la coppia d’oro che dovrà trascinare la Juventus verso la vittoria. Nel Bologna non c’è Barrow, gioca Orsolini nel tridente offensivo alle spalle di Zirkzee, confermato centravanti.

Ecco dunque le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Moro, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta