In Arabia ma non subito: il colpo in ritardo della Juve ha già un nome

Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questi giorni, ormai manca davvero poco al gong conclusivo del calciomercato.

I bianconeri si apprestano a scendere in campo per la seconda giornata di serie A. L’esordio è stato convincente sia sul piano del gioco che su quello del risultato per l’undici di Allegri. Che ora dovrà vedersela con il Bologna dopo aver ottenuto i suoi primi tre punti stagionali contro l’Udinese. Altra sfida non semplice quella contro i rossoblu.

Le attenzioni dei tifosi però non sono rivolte solo alle questioni di campo, ma anche a quello che potrebbe accadere in questi ultimi giorni di calciomercato. Con diverse trattative ancora sul tavolo e possibili rinforzi in arrivo. Magari in extremis, sfruttando qualche occasione che potrebbe presentarsi strada facendo. Giuntoli finora è stato impegnato soprattutto sul fronte delle cessioni, ma una volta alleggerito il monte ingaggi non è da escludere che possa essere fiutato qualche affare.

Juventus, Pogba è il vero rinforzo a centrocampo

Nel frattempo però non sono arrivati rinforzi in alcune zone del campo, specie in mezzo al campo dove ci si aspetta ancora qualche novità in questi ultimi giorni. La situazione è legata anche alle partenze, lo si è detto più volte. Sfruttando proprio questa situazione Paul Pogba punta a rilanciarsi in bianconero dopo l’ultima stagione che è stata totalmente da dimenticare.

Pochi gettoni di presenza, molti infortuni, la speranza di tanti tifosi di rivederlo al top andata in fumo. Si è parlato per lui della possibilità di andare a giocare in Arabia Saudita, ma ogni tipo di offerta non si è concretizzata. In futuro, chissà. E così per la Juventus potrebbe essere proprio il “polpo” l’acquisto in più, il vero rinforzo in mezzo al campo. Allegri ci spera e anche per questo motivo è intenzionato a dargli spazio oggi contro il Bologna. Vedremo se dal primo minuto o, più probabile, a match in corso.