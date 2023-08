Volo pindarico Lukaku, nuova offerta alla Juventus: risposta definitiva

Calciomercato Juventus, proseguono i rumours e le indiscrezioni sul futuro di Romelu Lukaku: l’attaccante belga è sempre più vicino alla Roma, ma…

Dopo un tira e molla durato diversi mesi, la telenovela legata al futuro di Romelu Lukaku si sta per chiudere definitivamente. La Roma, infatti, vuole definire l’affare con il Chelsea nelle prossime ore per regalare a Mourinho il rinforzo in attacco tanto atteso.

Dopo l’apertura importante di ‘Big Rom’, che ha accettato la proposta messa sul piatto dai giallorossi, Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono volati nel quartier generale del Chelsea per trattare direttamente con la proprietà statunitense dei Blues. Per adesso, però, la fumata bianca non è stata ancora trovata. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per limare le distanza residua tra domanda ed offerta, con l’operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito secco.

Il Chelsea contatta la Juventus per Lukaku: no dei bianconeri

Proprio sulle cifre del prestito, però, manca ancora il via libera definitivo. Il Chelsea vorrebbe incamerare almeno 10 milioni di euro dall’addio temporaneo di Lukaku; la Roma inizialmente aveva messo sul piatto 5 milioni, ma poi ha rilanciato fino a 7-8 milioni. La distanza sta per essere colmata ma il ‘Corriere dello Sport’ ha svelato un nuovo interessante retroscena.

Nel corso dell’incontro con Pinto, infatti, i londinesi hanno alzato l’asticella provando ad imbastire l’affare a titolo definitivo, aprendo eventualmente al prestito con obbligo di riscatto. A tal proposito Paul Winstanley avrebbe contatto di nuovo la Juventus per capire le chances di un possibile ritorno di fiamma bianconero per ‘Big Rom’. Immediata la risposta di Giuntoli, che ha declinato la proposta.