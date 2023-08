Allegri ne ha per tutti: spogliatoio bollente, ecco cosa è successo

Allegri ne ha per tutti: alla fine del match contro il Bologna il tecnico che non si è presentato ai microfoni di Dazn per un malore si sarebbe sfogato così

Quello di ieri per la Juventus è stato sicuramente un mezzo passo indietro dopo la vittoria di Udine. Allo Stadium contro il Bologna i bianconeri non sono andati oltre il pareggio. Uno a uno il finale, come sappiamo, con una marea di polemiche finali soprattutto da parte del Bologna per un rigore non concesso per un fallo di Iling su Ndoye. Ci stava, non possiamo evidentemente per una questione di intelligenza dire di no.

Come ci poteva stare, comunque, quello su Chiesa nel primo tempo. Federico è stato abbattuto in area e le moviole di questa mattina dicono tutte le stessa cosa: se Di Bello lo avesse fischiato nessuno avrebbe detto una parola. Comunque, polemiche a parte, c’è da segnalare secondo quanto riportato da calciomercato.it uno sfogo finale di Allegri che non si è presentato né ai microfoni di Dazn e nemmeno in conferenza stampa per un leggero malore. Al suo posto ha parlato Landucci, ma prima di questo Max avrebbe alzato la voce.

Allegri ne ha per tutti, ecco il suo sfogo

Prima ha alzato la voce contro la squadra – si legge – poi non avrebbe digerito le lamentele di Fenucci alla fine del match per l’episodio del quale abbiamo parlato prima, rimarcando secondo lui, due rigori non concessi: oltre l’episodio di Chiesa c’è pure un tocco di mano di Lucumi in area. Insomma, stress e polemiche che lo hanno visto protagonista in negativo.

La comunicazione ufficiale della Juventus parla di uno stress generalizzato ed è stato per questo che alla fine si è preferito mandare il vice a parlare. Ma intanto lo sfogo c’è stato. Allegri non vuole perdere punti in nessun modo.