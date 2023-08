Dead-line fissata e nuova offerta faraonica: Chiesa-Juve, fulmine a ciel sereno

Calciomercato Juventus, la deadline è stata fissata e una nuova offerta faraonica potrebbe mettere in crisi Chiesa: un fulmine a ciel sereno

Occhio a quello che potrebbe succedere nell’ultima settimana di calciomercato. Sì, perché di solito sono last minute i colpi. E in questo caso ci potrebbero essere delle grosse novità che riguardano la Juventus. Dalle parti di Torino sperano che non sia così.

Ma andiamo con ordine perché l’effetto domino si potrebbe scatenare già nella giornata di domani. Secondo quanto riportato da Rudi Galetti infatti, Momo Salah ha trovato un accordo con l’Al-Ittihad e al Liverpool è arrivata un’offerta di quelle quasi irrinunciabili. E i Reds la starebbero prendendo in considerazione. La deadline per l’operazione è fissata nella giornata di domani: oltre quindi non si andrà. E quella di domani, di conseguenza, potrebbe essere una giornata campale per il futuro di Chiesa dentro la Juventus.

Calciomercato Juventus, il Liverpool potrebbe tentare l’assalto per Chiesa

Uno degli obiettivi del Liverpool, qualora Salah dovesse partire, è senza dubbio Federico Chiesa. Klopp ha un debole per l’attaccante bianconero e nel caso dovesse salutare Salah, allora le attenzioni andrebbero tutte verso il numero 7 della Juventus.

Giuntoli davanti ad un’offerta di 40milioni di euro potrebbe anche pensarci, e magari quel Morata bloccato in caso di addio di Kean potrebbe diventare il sostituto di Federico. Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso della prossima settimana. Anche se quelli decisivi saranno sicuramente i primi giorni. Da domani in poi si conoscerà il futuro di Salah e dalle parti della Continassa si saprà se si potranno dormire sonni tranquilli oppure no.