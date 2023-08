Ecco la Juventus che va alla grande: nuova fumata bianca

La Juventus che va. Accanto alla Juventus, che in campionato ha ripreso a balbettare, ce n’è un’altra che va a mille. E il mercato continua a confermarlo.

Il Bologna, la prima non vittoria, le prime polemiche arbitrali, le critiche, non nuove, nei confronti di Massimiliano Allegri. Dopo appena due giornate tutto sembrano essere ritornato a qualche mese fa, all’Annus horribilis bianconero.

Ma per quanto possa essere stato deludente il pareggio interno della Juventus contro il Bologna di Thiago Motta, uno dei tecnici che erano stati tenuti sotto osservazione dalla società bianconera nel caso di separazione dal tecnico livornese, c’è sempre il mercato ad offrire speranze e a regalare illusioni.

Ci sono ancora pochi giorni poi la Fiera dei Sogni, estate 2023, chiuderà i battenti per riaprirli in pieno inverno, durante il gelido gennaio. Ma il mercato della Juventus non è soltanto il pensiero rivolto verso Reggio Emilia, il Sassuolo e Domenico Berardi. E’ anche altro. Fortunatamente, per la Juventus, è anche altro.

E’ un altro spicchio di Juventus che va alla grande. Una porzione di giocatori bianconeri che sembrano non abbiano problemi a trovare una squadra, anzi pare che abbiano il problema opposto, ovvero quello di scegliere tra due o tre opzioni. E’ la Giovane Juventus, che è pronta a cedere un altro suo elemento di sicuro avvenire: Alessandro Pio Riccio.

La Juventus che va

Se il mercato della Juventus sembra sempre procedere a saltelli, le uscite dei giovani della Next Gen proseguono spedite. Sembrano imminenti le cessioni in prestito di Matias Soulé e di Kaio Jorge, con il Frosinone di Eusebio Di Francesco in pole position per entrambi i profili.

#Modena, un difensore centrale in arrivo dalla #Juventus: domani gli accordi per #Riccio, classe 2002, una richiesta di #Bianco — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 28, 2023

Nel frattempo anche il Modena si appresta a fare shopping dalle parti della Continassa. Sarà perché il tecnico degli emiliani è Paolo Bianco, ex collaboratore proprio di Massimiliano Allegri alla Juventus. E proprio il tecnico foggiano ha richiesto espressamente Alessandro Pio Riccio, difensore napoletano, classe 2002.

La conferma non soltanto della trattativa ma del suo positivo esito finale ci giunge da Alfredo Pedullà che sul suo profilo Twitter ha scritto: “Modena, un difensore centrale in arrivo dalla Juventus: domani gli accordi per Riccio, classe 2002, una richiesta di Bianco“. Ecco quindi che un altro pezzo importante della Next Gen è pronto per una nuova avventura.

Per Paolo Bianco un importante rinforzo per la difesa e l’opportunità di riassaporare quel mondo in bianco e nero conosciuto nel momento in cui ha fatto parte dello staff di Allegri.