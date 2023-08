Juventus-Bologna, rigore negato: UFFICIALE la ‘sentenza’ AIA

La presa di posizione dell’Aia in merito all’errore che non ha portato all’assegnazione del rigore per il Bologna non si è fatta attendere.

Come spesso accade da diversi anni a questa parte, ogni intervento arbitrale ‘pro’ Juventus viene ingigantito oltre ogni misura. L’ultimo episodio si è materializzato nel corso della sfida con il Bologna.

Sul risultato di 0-1, infatti, i felsinei hanno protestato per la mancata assegnazione di un calcio di rigore (solare) su Ndoye, per un intervento assolutamente in ritardo di Iling Junior. Il mancato fischio arbitrale (che fa il paio con il rigore negato alla Juventus per fallo netto su Chiesa non ravvisato né dall’arbitro né dal VAR) ha letteralmente scatenato la furia della panchina del Bologna, animando anche il post partita. A poche ore dal triplice fischio della gara, tramite l’agenzia ANSA, hanno preso posizione sull’argomento anche alcuni vertici AIA, che hanno definito la mancata assegnazione del penalty al Bologna “un errore evidente, prima dell’arbitro e poi dei due uomini in sala VAR: uno sbaglio chiaro”.

Secondo quanto riferito dall’ANSA, inoltre, è probabile che Di Bello, Fourneau e Nasca vengano fermati per uno o due turni; tuttavia l’orientamento di Rocchi sarebbe quello di sospendere gli arbitri per motivi disciplinari. Ne sapremo di più nel corso delle prossime ore.