Trattativa ‘stellare’ nella forma ma non nel contenuto: Juventus disposta a tutto

La Juventus guarda avanti ai prossimi impegni mentre ci accingiamo a vivere gli ultimi intensi giorni del calciomercato estivo.

Manca sempre meno alla conclusione delle trattative per tutte le squadre di serie A. Che nel corso delle ultime settimane hanno cercato in tutti i modi di rinforzarsi, per affrontare al meglio la stagione che è appena iniziata. La Juventus non è stata da meno, anche se a dire il vero i bianconeri hanno lavorato molto riguardo le cessioni.

Considerando il fatto che la formazione allenata da Massimiliano Allegri non giocherà alcuna competizione europea, c’è stata la necessità per la società bianconera di riuscire a recuperare delle importanti risorse economiche attraverso la partenza di tutti quei giocatori che non sarebbero comunque rientrati nei piani tecnici dell’allenatore. In questo modo la Juventus è anche riuscita ad abbassare il monte ingaggi. Le partenze tuttavia potrebbero non essere finite e potrebbero arrivare anche in questi ultimi giorni.

Juventus, Momblano: “McKennie può partire in prestito”

Uno dei calciatori che appare destinato a lasciare Torino è il difensore centrale Leonardo Bonucci. Che ha esaurito il suo percorso in bianconero, tant’è che è stato messo fuori rosa dal club. Tuttavia non sono da escludere anche altre partenze, i tifosi a dire il vero sono anche un po’ preoccupati.

Di altre possibili cessioni ne è convinto anche il giornalista Luca Momblano, che a “Juventibus” ha detto “per me McKennie lascerà alla Juventus, anche in prestito”. Ritornano dunque ad esserci voci di addio per il calciatore americano, che del resto già nella scorsa stagione era stato ceduto in prestito altrove dai bianconeri. Nessuno si è fatto avanti per il suo cartellino nel corso di questi mesi, per cui non si esclude che la Juventus possa trovare una nuova formula per la sua partenza. Tutto questo nonostante mister Allegri gli abbia comunque concesso l’opportunità di scendere in campo nel corso di queste prime due giornate.