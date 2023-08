Nel segno di Riquelme: nuova locomotiva argentina, la Juve l’ha fatto di nuovo

Calciomercato Juventus, la benedizione di Riquelme ha attirato i bianconeri pronti a sbucare davanti alle big della Premier League. Ecco la rivelazione inglese

La Juventus sta cercando di mettere la freccia per il terzino sinistro del Boca Juniors, 19 anni, Valentin Barco. Così spiega il Sun, dall’Inghilterra, svelando che la società bianconera è stata attirata da questa possibilità soprattutto dopo che il Brighton non ha messo sul piatto la cifra richiesta dal club argentino.

Sull’esterno, che ha attirato le attenzioni anche del Manchester City, la benedizione è arrivata anche da Riquelme, il vice presidente del club, che lo ha definito un ragazzo che può solamente crescere. Intanto lui continua a collezionare tante presenze e a mettersi in mostra. E la Juve guarderebbe con estremo interesse al giocatore.

Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per Barco

Per strappare il terzino al Boca servono circa 9milioni di sterline. Quasi 10milioni di euro, al cambio. Una cifra che la Juve sembra intenzionata ad investire anche per andare a coprire un ruolo assai delicato. Barco, all’occasione, potrebbe essere schierato anche come terzo centrale, in quel ruolo che al momento è occupato da Alex Sandro che ieri sera ha combinato una frittata mandando il Bologna avanti.

Insomma, Giuntoli guarda con interesse al giocatore che potrebbe essere quell’elemento che andrebbe a completare la rosa di Massimiliano Allegri. Mettiamo le cose in chiaro: la trattativa è tutt’altro che semplice anzi, è difficile. Servirebbe un colpo di coda che il nuovo direttore dell’area tecnica, comunque, ha dimostrato di possedere. Vedremo.