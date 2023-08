Nuova stella nel firmamento Serie A: la Juve lo soffia all’Inter

Nuova stella nel firmamento Serie A. Nel campionato italiano, appena iniziato, non soltanto i soliti grandi nomi ma anche il nuovo, e che nuovo, che avanza.

Il mercato sta concedendo i suoi ultimi colpi. Venerdì 1° settembre si chiude. In contemporanea è partita la Serie A con tutto il suo fascino, le attese e le immancabili polemiche.

E’ iniziata un’altra stagione dove tutti sono alla ricerca di qualcosa. Come sempre, più di sempre. Chi insegue conferme, dopo una stagione indimenticabile, come il Napoli campione d’Italia, chi come il Milan e l’Inter, dopo ricche campagne acquisti puntano entrambe alla conquista dello scudetto che, per entrambe, significherebbe la conquista della tanto desiderata seconda stella.

E poi c’è la Juventus che a questa stagione chiede tanto, forse troppo, poiché la stagione passata è stata talmente negativa e piena di condizionamenti extra calcistici, che pretendere di cancellare tutto nell’arco di una sola stagione può sembrare quasi presuntuoso. Ci sono poi coloro che dovranno marcare la stagione. I grandi nomi che dovranno, o dovrebbero, trascinare le loro compagini ai vertici della classifica.

I grandi giocatori che fanno, o dovrebbero fare, la differenza sono sempre loro. Osimhen per il Napoli, Lautaro per l’Inter, Vlahovic-Chiesa per la Juventus, Lukaku-Dybala per la Roma, Immobile per la Lazio. Ma poi c’è il nuovo che non che non ti aspetti, oppure che si è intravisto e da cui si attendono importanti conferme. A questo secondo gruppo di novità appartiene Andrea Colpani.

Nomi nuovi, volti nuovi, sconosciuti o appena conosciuti. Il nuovo della Serie A avanza e, come spesso avviene, è la provincia sana, lungimirante e competente che la fa da padrona.

Il Monza rappresenta uno dei simboli del calcio dove professionalità e competenza guidano le scelte. Basta soltanto il nome di Adriano Galliani, il dirigente più vincente della storia del calcio italiano, per sintetizzare al meglio il concetto. La società brianzola ci ha messo un paio di giornate per mostrare all’Italia calcistica il suo ultimo gioiello: Andrea Colpani.

L’attaccante bresciano, classe 1999, con la sua doppietta di sabato scorso contro l’Empoli ha permesso al Monza di Palladino di incassare i primi tre punti della nuova stagione. Ma quella doppietta lo ha posto al centro dell’attenzione. Un nome che prima di sabato non era certamente sconosciuto dal momento che già nella serie cadetta il suo piede mancino, delicatissimo e velenoso, ha fatto intravedere grandi cose.

Il teatro della Serie A è, però, ben altra cosa. Anche qui Andrea Colpani ha mostrato già tanto del suo talento e delle sue possibilità. Galliani gli ha rinnovato il contratto per altri 5 anni e tanto basta. Juventus, Inter e Roma sono già allertate. Per quest’anno non se ne fa nulla ma per la prossima estate la sfida è già aperta. E Galliani sogna già un’asta milionaria.