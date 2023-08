Juventus, per Bonucci è il tempo dell’addio: la decisione

Battute cruciali per questa sessione estiva del calciomercato che dopo una lunghissima estate venerdì prossimo vedrà la sua conclusione.

La Juventus di Massimiliano Allegri è stata molto attiva soprattutto sul fronte delle cessioni. Un lavoro necessario quello del direttore sportivo Cristiano Giuntoli per recuperare delle risorse economiche importanti. Specie considerando il fatto che il club non può contare sugli introiti derivanti dalla partecipazione alle coppe europee.

Manca ancora qualche giorno alla fine delle trattative è la speranza dei tifosi è quella che è la Juventus riesca in extremis a trovare delle buone occasioni per rinforzare il suo organico. Soltanto in questo modo potrà essere sempre più competitiva e lottare per quello scudetto che in questa stagione rappresenta l’obiettivo principale. Allo stesso tempo però potrebbero verificarsi altre cessioni. Che la lista dei calciatori destinati a trovare una nuova sistemazione non si è ancora esaurita. In partenza ad esempio rimane Leonardo Bonucci.

Juventus, per Bonucci domani giornata decisiva?

L’ex capitano della Juventus non rientra più nei piani di Massimiliano Allegri. Il club lo ha messo fuori rosa e di fatto dunque il difensore centrale deve trovare una nuova sistemazione. Anche se la sua volontà di rimanere a difendere i colori bianconeri è apparsa a tutti chiarissima. Del resto per anni è stato una delle colonne portanti della squadra, un leader dello spogliatoio.

Il tempo adesso inizia a stringere visto che il calciomercato chiuderà venerdì sera. E dunque Bonucci al più presto dover prendere una decisione sul suo futuro. In serie A sono Lazio e Genoa a contendersi l’esperto difensore mentre in Bundesliga Union Berlin ha fatto un sondaggio per portarlo in Germania. Gli ultimi rumors indicano nella giornata di domani quella decisiva per capire quale sarà la decisione finale del calciatore. Quale sarà la decisione del centrale?