Calciomercato Juventus, apertura improvvisa: 30 milioni e nuova formula

Calciomercato Juventus, il club bianconero le tenta tutte pur di cedere il giocatore e poter “sbloccare” il mercato in entrata.

Potrebbe essere la mossa che sblocca finalmente il mercato in entrata della Juventus, che – colpi in prospettiva a parte – è ormai fermo dallo scorso luglio.

Si sapeva che per i bianconeri non sarebbe stata un’estate di fuochi d’artificio, soprattutto dopo l’esclusione dalle coppe europee. E da quella Champions League che avrebbe garantito introiti da reinvestire immediatamente per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Cristiano Giuntoli, da quando è stata ufficializzata la sua nomina, si è occupato quasi solo di cessioni. Imprescindibili in una stagione in cui la Signora sarà impegnata solo su due fronti, campionato e Coppa Italia. Le ultime sono quelle di Kaio Jorge, appena diventato un nuovo giocatore del Frosinone, e di Matias Soulé, che farà lo stesso percorso del brasiliano, trasferendosi in prestito in Ciociaria. Si continuano dunque a liberare posti in attacco, in attesa – chissà – di un colpo dell’ultim’ora. Molto dipenderà da Moise Kean, un altro che entro venerdì potrebbe (di nuovo) lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Kean potrebbe andare via in prestito

Il classe 2000, cresciuto nel vivaio della Juventus e riacquistato due anni fa per oltre 30 milioni di euro, non ha giocato neanche un minuto nelle sfide con Udinese e Bologna.

Un segnale inequivocabile. La Juventus è in attesa di eventuali offerte, che però continuano a non arrivare. Il giocatore ha estimatori in Premier League, dove ha vestito la maglia dell’Everton, ma si registra solo un timido sondaggio da parte del Fulham. I Cottagers, una volta ascoltate le richieste della Juve – l’obiettivo è non svenderlo, incassando almeno 30 milioni – hanno frenato il loro entusiasmo. Oltre agli inglesi, ci sarebbe anche il Siviglia, ma gli andalusi sarebbero disposto a prenderlo solamente in prestito. Soluzione che, secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, potrebbe anche andare bene ai bianconeri, a patto che si tratti di un prestito con obbligo di riscatto.