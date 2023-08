Calciomercato Juventus, la clausola blocca tutto: tramonta l’operazione amarcord

Calciomercato Juventus, Giuntoli è al lavoro per rimpolpare l’attacco di Max Allegri: l’ex dirigente del Napoli frenato dalla clausola.

Non si parla che di mercato in questi giorni alla Continassa. Il calcio giocato, almeno fino a venerdì prossimo, quando chiuderà la finestra estiva dei trasferimenti, è destinato a passare in secondo piano. La Juventus, come gli altri club della Serie A, sta cercando di capire se ci siano le condizioni per regalare un altro acquisto a Massimiliano Allegri.

Non sarà semplice, perché ogni tessera del grande “puzzle” dovrà combaciare. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nei suoi primi mesi da dirigente bianconero non si è potuto sbizzarrire. La priorità, finora, sono state le uscite. Senza coppe la Juventus è stata costretta a sfoltire prima di tutta la sua rosa, troppo ampia per una squadra che quest’anno affronterà solo due competizioni. Ad ogni modo, se qualcuno alla fine arriverà, andrà verosimilmente a rimpolpare un attacco che necessita di alternative di qualità. L’obiettivo principale era Domenico Berardi: c’era già l’accordo con il calciatore, desideroso di misurarsi finalmente in una grande realtà del calcio italiano, ma il Sassuolo si è spazientito e per il momento l’ha tolto dal mercato.

Calciomercato Juventus, Morata e la clausola: “Non la pagherà nessuno”

La Juventus, dunque, è tornata a pensare a quell’Alvaro Morata che nella Liga si è appena preso la scena mettendo a segno una doppietta contro il Rayo Vallecano.

L’attaccante spagnolo sarebbe lieto di tornare a Torino, che considera la sua seconda casa, ma per arrivare a lui la Juventus dovrà superare alcuni ostacoli. Alcuni dei quali danno l’impressione di essere quasi insormontabili. Prima di dare l’assalto a Morata, infatti, la Signora deve liberarsi di Moise Kean, per il quale avrebbe aperto ad un’eventuale cessione in prestito con obbligo di riscatto. Poi, però, bisognerà trovare un modo per bypassare la clausola rescissoria di 22 milioni di euro. Clausola che, secondo il giornalista Romeo Agresti, intervenuto durante la diretta sul canale Twitch di Goal, “non pagherà nessuno”.