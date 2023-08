Calciomercato Juventus, doppietta UFFICIALE: ha appena firmato

Calciomercato Juventus, l’ufficialità è appena arrivata. Va via in prestito secco: ora non resta che attendere l’altra firma.

Ultimi giorni di tempo per regalare a Massimiliano Allegri almeno un altro rinforzo e colmare qualche lacuna. Cristiano Giuntoli, quando manca ormai pochissimo al fatidico suono del gong, sta facendo il possibile affinché l’unico acquisto della sessione estiva del mercato non rimanga Timothy Weah, arrivato lo scorso un mese e mezzo fa dal Lille.

L’immobilismo della Juventus per quanto concerne il mercato in entrata, infatti, prosegue. Ed è improbabile che entro venerdì prossimo i bianconeri riescano a concludere un’operazione importante, di quelle che entusiasmano i tifosi. La Signora sembrava fosse molto vicina a Domenico Berardi, attaccante che nel 2024 compirà 30 anni e vorrebbe lasciare Sassuolo. Il giocatore di origine calabrese, a meno di ripensamenti dell’ultim’ora, è stato tolto dal mercato dall’amministratore neroverde Giovanni Carnevali. La Juventus, come lo stesso dirigente ha rivelato alla stampa, avrebbe tergiversato troppo, non rispettando la scadenza fissata insieme al club emiliano per concludere l’affare. Nessuna contromossa da parte di Giuntoli, che per adesso preferisce concentrarsi solo sulle cessioni.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge al Frosinone: ora è anche ufficiale

Pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità della cessione, in prestito, dell’attaccante brasiliano Kaio Jorge al Frosinone. L’ex Santos, acquistato due anni fa, sbarca in Ciociaria.

🤝🏻 Kaio Jorge è giallazzurro! ✍🏻 L’attaccante classe 2002 arriva a titolo temporaneo dalla Juventus ➡️ https://t.co/7oNzBdoNns pic.twitter.com/exg32aoCPI — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) August 29, 2023

I giallazzurri di Eusebio Di Francesco l’hanno dunque spuntata sulle altre concorrenti: non erano poche, infatti, le squadre interessante al giovane talento carioca. Un altro bianconero, dopo Barrenechea, arriva nella città laziale in prestito secco. E non saranno i soli, visto che nelle prossime ore alla “truppa” si aggiungerà anche Matias Soulé. È solo una questione di tempo: poi anche l’argentino, che lo scorso anno ha giocato con il contagocce, sposerà la causa dei ciociari. Due rinforzi importanti per Di Francesco, che nell’ultimo fine settimana si è preso lo scalpo dell’Atalanta, battuta 2-1 allo stadio “Stirpe”.