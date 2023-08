Calciomercato Juventus, un gigante per la difesa: la firma è ufficiale

Il campionato è già iniziato ma la Juventus continua a lavorare in sede di calciomercato. Ecco il nuovo colpo per la difesa, la notizia è ufficiale.

C’è una novità per la retroguardia della Vecchia Signora. La dirigenza ha chiuso l’accordo per il possente difensore che vestirà molto presto la maglia della Juventus. Il calciatore dovrà prima sottoporsi alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club bianconero. Attraverso il proprio account X la società ha ufficializzato l’operazione.

All’inizio del campionato di Serie C manca sempre meno. Il calcio d’inizio della prima giornata è fissato al settembre, alle ore 20,45 contro il Pescara di Zeman. Intanto, la società prosegue la sua preparazione e lavora anche per rinforzare la Next Gen. Ecco il nuovo colpo per l’Under 23 con i bianconeri che si sono accaparrati il giocatore. Operazione chiusa in prestito secco con il giocatore che andrà a completare il pacchetto arretrato della squadra di Brambilla che ha visto la partenza di Huijsen, che è entrato in pianta stabile nella prima squadra della Juventus. Ecco chi andrà a sostituire il giocatore. C’è un nuovo salto per un giovane talento che Giuntoli ha prelevato dal Bologna.

Calciomercato Juventus: ecco il difensore, arriva dal Bologna

Leadership, qualità e ottima fisicità, sono queste le caratteristiche del calciatore che è stato preso in prestito dalla Juventus. Classe 2004, è reduce da una stagione nella Primavera del Bologna, di cui è stato anche capitano.

Il nuovo acquisto della Juventus è Riccardo Stivanello. Il calciatore si unirà all’Under 23, che nel prossimo weekend farà il suo esordio in Serie C.