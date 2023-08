Né Szczesny né Perin: il nuovo numero 1 della Juve ha un nome impronunciabile

Rivoluzione tra i pali per la Juventus: per il dopo Szczesny i bianconeri valutano un nuovo numero uno con un nome impronunciabile

La Juventus guarda già al futuro e valuta il nuovo profilo per sostituire Woijciech Szczesny. Il portiere polacco sarà ancora il titolare per la stagione appena cominciata ma i bianconeri già si muovono per il suo sostituto.

Negli ultimi mesi il nome di Szczesny è stato accostato a diversi club stranieri ma alla fine ha scelto di rimanere a Torino almeno per un’altra stagione. Nonostante le ottime prestazioni di Mattia Perin, l’ex Roma e Arsenal rimane il prescelto da Massimiliano Allegri ma a 33 anni non potrà ancora per molto garantire un rendimento troppo alto. Come riportato da Romeo Agresti, la Juventus si sta muovendo per il nuovo portiere del futuro e l’osservato speciale rimane Marco Carnesecchi che dopo l’ottima stagione in Serie A con la Cremonese, quest’anno si giocherà il posto con Musso nell’Atalanta. L’estremo difensore classe 2000 è esploso in Serie B proprio con la maglia della Cremonese, ottenendo la promozione con la squadra guidata da Pecchia. Al battesimo in Serie A si è fatto trovare pronto, non riuscendo però ad evitare la retrocessione del club lombardo. L’Atalanta ha scelto di riprenderlo e di dargli una chance, anche se il dualismo con Musso potrebbe proseguire per tutta la stagione.

Juventus, oltre Carnesecchi la società valuta un giovanissimo dalla Primavera

Marco Carnesecchi ha un contratto con il club bergamasco fino al 2026 ma la Juventus continua a monitorarlo con attenzione.

Dalla Continassa, però riferiscono di un certo apprezzamento da parte della Juventus nei confronti di un altro giovane portiere. Si tratta di Jakub Vinarcik, classe 2005 sloveno che attualmente milita nella Juventus Primavera. Già nel giro della Slovenia Under 18, ha appena comunicato la nuova stagione del campionato Primavera col club bianconero. La società apprezza molto il talento del portiere 18enne che in futuro potrebbe guadagnarsi la possibilità di salire in prima squadra. Ancora tanto giovane e con un bagaglio di esperienza ancora troppo scarno, Vinarcik ha comunque già dimostrato di avere un talento notevole. Al momento Carnesecchi rimane il primo nome per la porta della Juventus nel non troppo lontano futuro. Allo stesso tempo la società tiene in considerazione il gioiellino sloveno.