“Lo sapeva da febbraio”: Allegri vuota il sacco su Bonucci. E lui attende la A

Allegri vuota il sacco su Bonucci, e svela che la decisione sul giocatore era stata presa da febbraio. E rimane viva l’ipotesi Lazio C’è una cosa ormai chiara a tutti, nonostante pure quelle che sono state le beghe extra campo. Leonardo Bonucci non giocherà più nella Juventus nonostante lui ci abbia provato a rientrare. Ma non c’è stato verso di convincere Massimiliano Allegri.

Che, sulla querelle dell’estate ha parlato a Dazn Heroes, spiegando questo: “Bonucci? Mi dispiace che sia finita così, però siamo stati chiari con Leo già da febbraio scorso quando io e la società ci abbiamo parlato diverse volte dicendogli che l’anno prossimo sarebbe stato un anno in cui avrebbe dovuto decidere di continuare da un’altra parte o smettere. Ha dato tanto alla Juventus e la Juve ha dato tanto a lui. È normale che un campione come lui arriva a fine carriera e c’è questa paura di smettere. Per me è stato un giocatore straordinario, importante. Rimarrà nella storia della Juve, 500 partite con la Vecchia Signora l’hanno fatte in pochi”. Insomma, dentro i bianconeri si sapeva tutto da un poco di tempo.

Rimane viva l’ipotesi Lazio

Ma al momento, nonostante tutto, Bonucci è ancora un tesserato della Juventus. C’è l’Union Berlino che sta facendo del pressing, ma non solo: c’è anche la Lazio, in Italia, che lo potrebbe prendere.

Sì, tant’è che Sky Sport parla di uno spiraglio ancora aperto per il difensore che potrebbe andare da Maurizio Sarri e giocarsi la Champions League con i biancocelesti. L’operazione non è del tutto chiusa quindi, nonostante i tedeschi stiano spingendo con molta voglia di chiudere l’affare. Ma Leo vorrebbe rimanere in Italia anche per farsi vedere da vicino da Luciano Spalletti, ct della nazionale, per magari conquistarsi la convocazione per l’Europeo della prossima estate. Insomma, non è ancora decisa la destinazione.