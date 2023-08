Pazzo affare Juve-Roma: Allegri lo ‘regala’ a Mourinho

Calciomercato Juventus, l’esubero bianconero se lo potrebbe prendere Mourinho. Scatta l’effetto domino in Serie A

Saranno ultimi giorni di mercato intensi in casa bianconera. Ultimi giorni che regaleranno sicuramente delle altre cessioni. Una, a dire il vero, potrebbe essere quella di Kostic che potrebbe anche rientrare nell’ottica della Roma. Ma andiamo a vedere come.

In casa giallorossa al momento si pensa a chiudere l’operazione Lukaku con tutti i dirigenti che sono a Londra per portare il centravanti – corteggiato dalla Juventus che poi alla fine ha tenuto Vlahovic – però nei prossimi giorni, quelli finali, potrebbe arrivare un’offerta per Spinazzola, che ormai non convince più Mourinho. Lo Special One gli preferisce Zalewski nonostante alla prima uscita ufficiale della stagione dal primo minuto in campo ci sia andato l’ex bianconero. Però i fischi dell’Olimpico nel momento della sostituzione contro la Salernitana il segno lo hanno lasciato tant’è che si è parlato di nuovo di un possibile addio.

Calciomercato Juventus, Kostic in Serie A

Kostic – che in due partite il campo lo ha guardato – è sul mercato e lo sappiamo. La Juve lo vorrebbe cedere a titolo definitivo ma per disfarsi del giocatore, magari negli ultimissimi giorni di mercato, potrebbe aprire ad una cessione in prestito con obbligo di riscatto. E la Roma potrebbe essere interessata all’affare, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma visto che l’esterno serbo prima di arrivare a Torino era stato accostato anche ai giallorossi.

Non sarà facile è evidente visto che il tempo stringe. Ma sappiamo benissimo che nelle ultime ore delle trattative ci sono cose che escono fuori e che possono andare in porto. Kostic, qualora la Roma dovesse realmente prendere Lukaku e su questo dubbi ormai non ce ne stanno, sarebbe perfetto per il gioco di Mourinho. Onestamente però noi non sappiamo perché Allegri lo abbia fatto fuori in questo modo, visto che l’anno scorso è sempre stato almeno sulla sufficienza.