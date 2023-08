Accordo ‘diluito’, doppia firma in chiusura: Juventus accontentata

C’è l’annuncio relativo a questo doppio affare: esulta la Juventus che in una sola mossa accontenta Allegri e sistema i conti.

Per Cristiano Giuntoli ancora zero acquisti. Da quando è arrivato in bianconero il dirigente s’è concentrato soprattutto sulle uscite. Il diktat della proprietà è stato chiaro: abbassare il monte ingaggi e sfoltire la rosa. Su questo il ds è stato bravo, visto che molti calciatori sono andati via. Negli ultimi giorni proverà a completare altre uscite. Intanto, c’è l’annuncio relativo al doppio affare che potrebbe andare in porto subito dopo la chiusura del mercato.

Il mercato in entrata della Juventus è bloccato. Al netto delle varie indiscrezioni, non c’è nessuna fumata bianca in arrivo. Gli obiettivi, seguiti in questi mesi, o si sono accasi in altri club (vedi Lukaku alla Roma o Castagne al Fulham) o sono rimasti nelle rispettive squadre (come Berardi al Sassuolo). Purtroppo, la situazione finanziaria della Juve non è delle migliori ed è per questo motivo che la società non ha potuto operare come negli anni passati. Ad oggi si registra un solo acquisto, Weah, e la sensazione è che si arrivi a fine mercato solo con questo colpo. Intanto, c’è una novità in merito al futuro di altri due giocatori: ecco l’annuncio della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus: c’è la svolta sui rinnovi, i dettagli

Daniele Rugani e Wojciech Szczesny dovrebbero essere i primi giocatori della Juventus a rinnovare il contratto a calciomercato Juve chiuso. Entrambi spalmeranno il proprio stipendio nell’ottica di un abbattimento del monte ingaggi che il club sta portando avanti ormai da mesi.